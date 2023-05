En un intento por salir en defensa de la primera dama, Verónica Alcocer, varios allegados al petrismo y hasta el presidente Gustavo Petro confundieron un video del final de temporada de la serie ‘The Crown -cuya temática es la realeza inglesa- con escenas de la coronación de Carlos III.

Ante las críticas que ha recibido Alcocer por sectores de oposición que cuestionan las rupturas de protocolo para bailar, como lo hizo en Madrid, la representante María Fernanda Carrascal y varios allegados al presidente aprovecharon un video en el que supuestamente aparecía la realeza británica bailando por las calles de Londres para reclamar si tendrían las mismas opiniones.

"Uy pero qué ordinarios, qué falta de clase, qué vergüenza"



Qué hipocresía la nuestra 🫠 https://t.co/ERz85nUQHu — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) May 12, 2023

“Uy, pero qué ordinarios, qué falta de clase, qué vergüenza”, dijo Carrascal satirizando a los que han criticado a la primera dama y cerró la frase con “qué hipocresía la nuestra”. En el caso del presidente, este se limitó a retrinar un video que tenía el video del baile y una pulla en contra de los que rechazan las formas de la primera dama.



No obstante, el video no era de la realeza inglesa durante la coronación de Carlos III como pensaron los defensores de Alcocer en un primer momento. Realmente, este era un “detrás de cámaras” tras la finalización de la grabación de la nueva temporada de ‘The Crown’.



En este se ven a los actores que interpretan al rey Carlos y la reina consorte Camila y a otros miembros de la realeza bailando en un escenario muy parecido a las calles por donde pasó la comitiva real para la coronación. Realmente no hubo ruptura del protocolo de la realeza, sino unos actores emocionados por el final de una nueva temporada de la serie que ha recogido las últimas décadas de la corona inglesa. Vea el video de la discordia: