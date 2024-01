Las propuestas y claves del encuentro entre el presidente Petro y el papa Francisco

El presidente Gustavo Petro se reunió con el papa Francisco este viernes 19 de enero en horas de la mañana. La audiencia privada comenzó a las 9:55 a.m. (hora de El Vaticano) y duró 35 minutos, según informó el portavoz vaticano, Matteo Bruni.



Aunque habían dialogado en el pasado, este fue el primer encuentro con el Sumo Pontífice desde que Petro llegó a la Casa de Nariño. En esta nota le contamos las claves del encuentro.



¿De qué hablaron el presidente Petro y el papa Francisco?

La paz fue el eje central de la conversación de media hora entre el jefe de Estado y el papa Francisco. La principal propuesta que se puso sobre la mesa, según el primer mandatario, es que un ciclo de la negociación con el Eln se lleve a cabo en el Vaticano.



"Es posible que hagamos una ronda aquí (en el Vaticano), ya se hablará con el Eln", indicó. Petro agregó que si se logra esta decisión, se daría un "paso todavía mucho más profundo en la dejación de la violencia con un escenario como este. Me parecería muy sugerente para toda la sociedad", explicó.

El papa Francisco recibe como regalo café de Colombia y una ruana, una prenda de ropa tradicional de Colombia. Foto: EFE/ Simone Risoluti/Oficina de Prensa de la Santa Sede

El mandatario no indicó qué postura tiene el Sumo Pontífice frente a la iniciativa, sin embargo dijo que Francisco sí "está de acuerdo en que demos pasos más profundos en los acuerdos de paz".



En las declaraciones, agregó que la iglesia Católica ha sido un gran apoyo para el país en los procesos de paz que se han adelantado.



"A mí me interesaría mucho que la siguiente (ronda) o la que pueda establecerse con el Eln se pueda desabrigar aquí por muchas razones que tienen que ver con la historia", resaltó en la plaza de San Pedro.



Luego dijo: “Hemos hablado de la paz de Colombia, buscando una posición mucho más activa, tanto del Estado Vaticano como de la Iglesia católica, en el proceso de paz de Colombia”.



En la conversación con el papa, según registra Efe, también salió a relucir el movimiento católico de la Comunidad de San Egidio, pero Pero no desveló si formarían parte de esta negociación.

Gustavo Petro y papa Francisco en el Vaticano. Foto: Oficina Santa Sede / EFE

En la agenda del diálogo también estuvo el cambio climático y la situación política en Nicaragua. Sobre el país centroamericano, hizo referencia a la disputa por el mar que concluyó con el fallo del año pasado de la Corte Internacional de Justicia.



"Debe comenzar con una conversación entre los presidentes para lograr que la pesca artesanal no sea afectada" y señaló que también le gustaría "que en Nicaragua se llegase a una normalización de la actividad religiosa".



Al respecto, añadió: "Colombia puede poner sus buenos oficios en un tema de altercado que hubo, muy profundo”, dijo en alusión a las relaciones entre el gobierno y la Iglesia en la nación centroamericana.



¿Qué le regaló el presidente Petro al papa Francisco?

Como es costumbre en este tipo de encuentros, el presidente Petro llevó regalos a el Vaticano. El Presidente le obsequió al papa Francisco una tradicional ruana colombiana y un paquete de café colombiano de Juan Valdez. El Sumo Pontífice, por su parte, le entregó al jefe de Estado una escultura en bronce que representa dos manos que se unen y en el fondo una mujer con un niño y una nave de migrantes con la frase ' Llenemos las manos con otras manos'.

La ruana y el café colombiano que llevó el presidente Petro. Foto: Noticias Caracol

También le entregó volúmenes de documentos pontificios y el mensaje de la Jornada Mundial por la Paz de este año.

¿Quiénes estuvieron presentes en el encuentro entre el presidente Petro y el papa Francisco?

Gustavo Petro y papa Francisco en el Vaticano. Foto: Oficina Santa Sede / EFE

En la delegación que acompañó al presidente Petro en su visita oficial estuvieron algunos miembros de su gabinete como el canciller Álvaro Leyva y la ministra de ambiente, Susana Muhamad. También estuvo el embajador de Colombia en el Vaticano, Alberto Ospina.



Llamó la atención que Hollman Morris, subgerente de televisión de RTVC, estuvo también presente en el Vaticano. La situación levantó críticas, pues Morris ha sido señalado en los últimos días de acoso laboral al interior de RTVC. Esta situación ya está en manos de la Procuraduría, que está investigando las denuncias de varias funcionarias de la entidad.



Otros miembros presentes fueron las asesoras Luz Ayda Gómez y Danna Carolina Ramírez. Igualmente asistieron César Felipe González, director de protocolo y Hair Ardila, director de la Casa Militar.



Esta vez no estuvo acompañado por nadie de su familia.

¿El presidente Petro y el papa ya se habían reunido antes?

Sí, pero esta fue la primera vez que el encuentro se dio en el marco de la Presidencia de Petro. Sin embargo, cuando fue candidato viajó a El Vaticano en febrero de 2022 y hubo una audiencia. Otro de los encuentros se dio cuando fue alcalde de Bogotá, en el 2015.

Petro se reunió 40 minutos con el papa Francisco y le regaló café y una ruana. Foto: . EFE/ Simone Risoluti/Oficina de Prensa de la Santa Sede

Hubo más encuentros en El Vaticano

Después de la audiencia privada, el presidente Petro se reunió con monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. Según indicó el mandatario, allí se expresaron las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede.



Posteriormente se realizó un recorrido por algunos lugares de la Ciudad del Vaticano.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA