Presidente Petro y papa Francisco: ¿de qué hablarán en el encuentro de este viernes?

Este viernes 19 de enero, hacia las 10 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia privada entre el presidente Gustavo Petro y el papa Francisco en El Vaticano. Será la primera vez que el mandatario dialogará con el Sumo Pontífice desde asumió el cargo de jefe de Estado.



El mandatario adelantó algunos de los detalles sobre los temas que estarán en la mesa durante la conversación. Desde Davos, Suiza, el primer mandatario habló en exclusiva con el analista senior de EL TIEMPO, Ricardo Ávila, y se refirió al respecto.

El aspecto principal que se abordará es la paz en Colombia y el mundo. El Presidente dijo en este sentido que la guerra en la Franja de Gaza también se hablaría. Igualmente, manifestó que recibió una carta del gobierno israelí, pero que no la ha podido leer.



"Tenemos obviamente problemas en Colombia y todos tienen que ver con la violencia desaforada", aseguró. Sostuvo que el país ha estado "mitigado" en los últimos tiempos y que el riesgo para la seguridad está "latente".



"La violencia, la descomposición del derecho internacional y su ruptura, la posibilidad de la paz en Colombia, el papel que la Iglesia Católica puede tener, el papel que nosotros como dirigentes podemos tener. Todo eso es lo que vamos a conversar en El Vaticano", concluyó el jefe de Estado.

La visita del Presidente, quien ya llegó a Italia, se dará un mes después de que la vicepresidenta Francia Márquez se reunió con el papa Francisco. En esa oportunidad, la audiencia privada duró al menos 40 minutos.

Luego del encuentro, que tuvo como eje de conversación la paz y la reconciliación, Márquez contó que el papa les envió a todos los colombianos un mensaje de amor, alegría y esperanza para las familias en esa época navideña.



"El Santo Padre nos invita a seguir trabajando de manera incansable por lograr la paz y la justicia social para todos los colombianos y colombianas”, aseguró Márquez.



La Vicepresidenta le entregó de regalo al papa Francisco una marimba de chonta con un moño que lleva los colores de la bandera de Colombia. "A esto le llaman el piano de la selva. Es de la música del Pacífico. Con esto se toca currulao", le explicó la mandataria.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

