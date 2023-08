Desde El Salado, corregimiento de Carmén de Bolívar, el presidente Gustavo Petro participó en la entrega de 700 hectáreas de tierra a víctimas del conflicto armado. Como ya es costumbre el mandatario dio un discurso. En este caso, fue un duro pronunciamiento por los señalamientos de ‘expropiación exprés’ y por un supuesto plan para sacarlo del poder.



(Puede ver: Presidente Petro respondió a las críticas por decreto vinculado a 'expropiación exprés')



"Hay quienes sueñan en tumbar el Gobierno, recogen platica de empresarios españoles, se van a España y a ver cómo se tumba el Gobierno, no se les ocurra hacer eso porque estarían iniciando una nueva ola de violencia, no sean brutos", dijo el primer mandatario.



No es la primera vez que el mandatario habla de un supuesto plan para sacarlo del poder. Incluso, en los últimos días retomó en su cuenta de Twitter mensajes que incluyen versiones sobre un 'golpe blando' en contra de su administración.

"Les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en un mes o dos meses, comprada con el dinero público. Pero no les parecía un problema el que las víctimas murieran antes de tener un título y que las sentencias judiciales duraran 10 años en las… pic.twitter.com/VqZOSBqGF9 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 31, 2023

Además de retomar los fantasmas de un golpe de Estado, el mandatario también criticó duramente al grupo Argos debido a los fallos de despojo en lo Montes de María. Asimismo, lanzó duros comentarios en contra de la prensa por cuenta de la polémica por la supuesta ‘expropiación exprés’.



(Además: Los detalles del diálogo entre el presidente Petro y la bancada de Cámara Liberal)



El mandatario usó la masacre de El Salado, ocurrida en el 2000, para criticar las notas de prensa sobre la cuestionada iniciativa. “Nadie se preguntó si los campesinos tenían seguridad jurídica sobre su tierra”, dijo el mandatario, que recordó el despojo a las poblaciones de los Montes de María y lo asoció a un tipo de expropiación. “Despojaron al campesinado regando esta tierra de sangre. Ahí sí no hay escándalo, eso sí no importa", agregó.



“Nos acusan de expropiadores, pero alguien de la televisión nacional o de la prensa o los partidos políticos alguien dijo que eso era expropiación, ¿esa expropiación no vale?”, reiteró el presidente para comparar las masacres paramilitares en El Salado con la supuesta expropiación exprés vinculada al proyecto de decreto.



A renglón seguido, Gustavo Petro cuestionó la demora en la justicia para restituirles las tierras a los despojados de dicha zona. “Cómo puedo decir que hay justicia si las sentencias se quedan en las gavetas y las sentencias duran más que la vida de las personas”.



(Además: 'El Partido Liberal le expresó al Presidente la necesidad de revisar las reformas')



Sobre este tema, volvió a hacer referencia a las críticas por el posible decreto: “Es más injusto que el presidente por omisión, pereza o que no le dé la gana no le ordene a sus empleados que cumplan la decisión de devolver la tierra”.

"No podemos vivir 75 años en guerra, como una sociedad que pareciera hecha para destruirse, no podemos construirnos como Nación así. Tenemos que tener un punto final de la violencia y un punto inicial de una era de Paz, y eso es a través de dialogar entre nosotros. Si no usamos… pic.twitter.com/xJItKNsXHm — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 31, 2023

A esto añadió: “Pero ahí sí no aparece la ancha prensa denunciando. Se nos hostiga porque queremos mecanismos más expeditos. Les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en 2 meses comprada con dineros públicos y no les pareció una expropiación el despojo”.



“No es nuestro problema si nos acusan de expropiación exprés, yo quiero rapidez para entregar la tierra”, aseveró el mandatario, que habló de la voluntad de su administración para dialogar: “No se asusten de este gobierno, queremos hablar, pero de tú a tú”.