El presidente Gustavo Petro hizo parte del evento de entrega de tierra organizado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Ciénaga de Oro (Córdoba), municipio del que es originario el primer mandatario. Como es costumbre, este dio un discurso en el que habló de distintos aspectos de su Gobierno.



Entre los muchos temas, el mandatario volvió a hablar de la ley de reconciliación un tema del que dio sus primeras pinceladas en su intervención del 7 de agosto. El mandatario explicó la iniciativa de nuevo, pero no hizo mayor mención frente a qué cartera la estaría adelantando o detalles de su articulado.



Este retomó la propuesta al mencionar a narcotraficantes que “todos los días me llaman loco, que creen que soy un corrupto como ellos”. “A l a pesar de los insultos que recibo”, aseveró el mandatario.



“Se hará una ley de reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud y la violencia puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana. Una vez se alejen de su cerebro la idea de matar al compatriota y despojar al compatriota humilde. Este gobierno va a hablar, pero eso no consiste en arrodillarse”, expresó el mandatario.



A renglón seguido también retomó su propuesta del gran acuerdo nacional para decir que parte de este consistía en comprarles a los “terratenientes” de Ciénaga de oro para repartir tierra entre los campesinos de la región.



El mandatario reiteró que de ninguna manera se haría un proceso violento sino que se buscaría que los que tengan grandes haciendas vendan porciones de sus terrenos para que estos sean repartidos en el campesinado.



Por otro lado, el mandatario también le pidió a la alcaldesa de Ciénaga de Oro, Ana Luz Bedoya Usta, radique un proyecto ante el concejo para que se suba el impuesto predial a su valor más alto a aquellas haciendas que superen las 500 hectáreas “y no se produzca ni una mata de yuca”. Esto con la intención de que ese “impuesto nos ayude a hacer que la educación de Ciénaga de Oro sea la mejor de Córdoba”.



