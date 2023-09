Durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente Gustavo Petro reiteró su preocupación por el auge del fentanilo, droga que se ha convertido en un problema de salud pública en Estados Unidos.



(Le puede interesar: Cambio Climático y las otras claves del discurso del presidente Petro en la ONU)

"Sembraron injusticias señores y por detener a campesinos cultivadores de cannabis y hoja de coca, en vez de enfrentar la soledad en que viven las juventudes de sus propios países, los países del mayor poder económico y militar de la historia de la humanidad, entonces han pasado a las drogas de la muerte: al Fentanilo", dijo el primer mandatario durante una intervención que tuvo el tema del cambio climático como su tesis principal.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro en la ONU. 19 de septiembre de 2023. Foto: Juan Diego Cano- Presidencia

Y calificó la guerra contra las drogas de racista y clasista: "Querían una guerra contra las drogas de la juventud rebelde que se opuso a la guerra del vietnam: la marihuana y el LSD de los Hippies y terminaron por conducir a su sociedad a la droga del neoliberalismo y la competencia, la droga del yuppie de Manhattan: la cocaína, y encerraron a millones de negros y latinos en frías cárceles privatizadas, y murió un millón de latinoamericanos asesinados y se destruyeron democracias en nuestra América, nunca cogieron preso al yuppie de Manhattan, y ahora se enfrentan al gran resultado de la prohibición de las drogas: el fentanilo que ya no mata 4.000 sino 100.000 jóvenes al año en los EEUU", comentó.



(Lea también: Presidente Petro compara a Palestina con Ucrania en la ONU y propone conferencia de paz)

En varias ocasiones, el Presidente se ha referido al abordaje que debe tener el Gobierno con esta sustancia, que ha reemplazado el mercado de la cocaína. El creciente auge de esta sustancia en usos recreativos puede llegar a causar alarma y es un panorama que debe ser analizado por los gobiernos.



"Quizás Colombia, ante su incapacidad industrial para producir Fentanilo pueda escaparse de esta geografía narcotraficante; escape que para nosotros sería la paz", escribió el mandatario hace un mes en su cuenta de X (antes Twitter).

"El gobierno debe prepararse a contrarrestar el consumo de Fentanilo en nuestra juventud. La instalación de puestos civiles de detección gratuitos y libres para consumidores en zonas de rumba y la pedagogía sobre los efectos mortales de esta droga deben ser el centro de una estrategia de salud pública", señaló el mandatario sobre el rumbo que debe seguir el país para prevenir la adicción a esta droga.



(Además: Petro señaló a Duque en la ONU de haber puesto a Cuba en la lista de países terroristas)

Otros puntos que tocó el mandatario en la ONU

La mayor propuesta del jefe de Estado fue la de perdón de deuda por acción climática, una tesis que ha venido madurando desde las COP del año pasado y que ha expuesto ante distintas instancias a nivel mundial.



El mandatario fue tajante y consideró los 12 meses entre su primer y segundo discurso ante la ONU como un año perdido. “No hemos visto sino profundizar lo que los ricos reunidos en Davos llamaron la poli crisis. La guerra sigue, el hambre continua, la recesión aumenta, y la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca llevándose decenas de miles de vidas y calentando las tierras y los mares como nunca”, declaró el mandatario en la parte inicial de su discurso.

Asimismo, cuestionó las estrategias a nivel mundial para contener la migración, mencionando casos en la frontera estadounidense como en otras zonas del mundo. Incluso, cuestionó una especie de racismo que supuestamente mediaría las estrategias migratorias.

Por otro lado, se refirió nuevamente a la guerra entre Ucrania y Rusia y comparó ese conflicto con lo que sucede en Medio Oriente entre Israel y Palestina, algo que ya había hecho en medio de su visita a Cuba.

"¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?", cuestionó el mandatario a la Asamblea General. Para este, debe condenarse tanto lo que está haciendo Vladimir Putin con Ucrania como lo que está haciendo el estado israelí con Palestina.



"Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de Paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina, no porque no haya otras guerras en el mundo, como en mi país, sino porque enseñarían hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida.", declaró el presidente.

REDACCIÓN POLÍTICA