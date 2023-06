El presidente Gustavo Petro viajará a la Habana, Cuba, para el cierre de la tercera ronda de diálogos con la guerrilla del Eln. Esta ronda fue prorrogada hasta el 8 de junio, se esperan importantes anuncios frente a cese al fuego y participación de la sociedad civil.

El primer mandatario hará parte de la ceremonia de cierre. Esta ronda de diálogos ha sido una de las más complejas ante varias diferencias con el Eln, que llegó a decir nuevamente que la mesa estaba en “crisis”. Las discusiones han sido más dispendiosas de lo esperado, por lo que tuvo que prolongarse hasta este jueves los diálogos, que estaban agendados originalmente para que culminaran a finales de mayo.



En esta ronda de negociación se iban a discutir principalmente dos temas: cese al fuego bilateral y participación de la sociedad civil en los diálogos. Frente al primero, ante la dificultades a llegar a un acuerdo, el presidente Petro llegó a sugerir desde Colombia que se podía dar inicio a un cese al fuego territorial y que este se fuera extendiendo hacia otras zonas del país.

Ellos están reunidos allá, en La Habana. Les propongo que trabajemos en serio un cese al fuego, que se dejen de matar y nos dejemos de matar y que en primer lugar se ponga la existencia tranquila de la ciudadanía. Podemos comenzar no en la idea nacional, sino en la idea territorial y regional”, fue lo que dijo el presidente y cuya propuesta tuvo algunas observaciones por parte de la delegación del Eln.



En cuanto a la participación de la sociedad civil, la guerrilla con la que se negocia históricamente ha dicho que es un elemento básico en el proceso de diálogo con el Estado Colombiano. Esto no es solo de esta ocasión, en anteriores momentos el Eln ha puesto como condición que haya participación de representantes de la sociedad civil en los diálogos.



Frente a este tema, varios miembros de la mesa de negociación por parte del Ejecutivo han dicho que sin cese al fuego no se puede avanzar en la participación de civiles en los diálogos. "Es imposible avanzar en unos escenarios de participación de la sociedad civil si hay hombres armados que condicionen estos diálogos y los intimiden con las armas", señaló José Félix Lafaurie en diálogo con EL TIEMPO.



Otro tema del que se ha venido hablando en el lugar donde se va a llevar a cabo la cuarta ronda de diálogos. Se ha propuesta que se haga en Colombia. Sin embargo, aún no hay confirmación de que vaya a ser así. Será este jueves que se revelen los avances en cuanto al cese al fuego, participación de la sociedad civil y la sede de los diálogos.