El silencio del presidente Petro frente a amenazas de Maduro contra opositores y Guyana

Nicolás Maduro ha pateado el ajedrez político con efectos inmediatos tanto en su país como en la región. Una implacable cacería contra sus opositores –que busca sacar del camino a la dirigente María Corina Machado- y el anuncio de anexión del territorio selvático bajo control de Guyana alteran de paso la gestión de actores interesados en la recuperación plena de las garantías democráticas en Venezuela.



Maduro creó así un nuevo e incierto escenario para el presidente Gustavo Petro, mandatario que ha invertido buena parte de su capital político para que en Venezuela pueda ejercerse la política con libertad. Pocos jefes de estado se han esforzado tanto como Petro para jugársela por el mandatario de Venezuela reflejado en visitas de Estado, en pedidos a Estados Unidos para que quite las sanciones económicas, en el restablecimiento de las relaciones bilaterales y en amistosos abrazos.

Una postura que aplaude un sector de la población pero que irrita también a buena parte de la sociedad colombiana que ve en el chavismo la causa de los 2,8 millones de migrantes que hoy están en Colombia.

El presidente Gustavo Petro se reunió por más de cuatro horas con Nicolás Maduro en el palacio de Miraflores (Caracas) Foto: Alexa Rochi. Presidencia

Maduro, sin embargo, lleva prisa. Al extremo que ya hizo público “el nuevo mapa de Venezuela”: La Guayana Esequiba, una zona controlada por Guyana y limítrofe con Brasil.



"El pueblo ha tomado la decisión de crear el estado de la Guayana Esequiba y de nacionalizar a todos los ciudadanos que están en ese territorio con su cédula de identidad venezolana. Reconocerlos como hermanos de nuestra patria”, dijo Maduro en voz alta tras un cuestionable referendo interno.Además, aceleró el acoso contra el equipo político de Maria Corina repitiendo una fórmula que le dio resultado con otros opositores como Leopoldo López o Juan Guaidó hasta obligarlos al exilio y negarles todos sus derechos.

Machado fue proclamada candidata para las presidenciales. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

El impacto de lo hecho por Maduro en las últimas horas puede medirse en el silencio del presidente Petro. La situación es compleja por donde se le mire: primero, Maduro impulsa una política de expansión territorial que va en abierta contravía a las tesis de respeto y de rechazo a cualquier agresión de una nación sobre otra expresadas por el mandatario colombiano tanto en su cuenta de X como en diversos foros internacionales.



Segundo, Maduro busca la anexión de los territorios actualmente en disputa en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que el régimen desconoce, para extraer petróleo y carbón. ¿Cómo leer esto después de que Petro anunciara una sociedad entre Ecopetrol y Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA para comercializar hidrocarburos hacia Colombia?

¿Qué decir cuando Petro acaba de reiterar en Dubái su tesis de que “ha decidido no firmar más contratos de exploración” porque, entre otras cosas, el petróleo es uno de los causantes de la crisis climática y se deben tomar medidas urgentes para salvar la humanidad?



Para los analistas, lo que está pasando en Venezuela es de una gravedad inmensa bajo el derecho internacional. Se está violando la prohibición de anexión forzosa de territorio, se está un paso de un acto de agresión y el desconocimiento completo de la jurisprudencia de la Corte Internacional.

Territorio de la Guayana Esequiba. Foto: AFP

Los expertos consideran que para el presidente Petro la situación es muy complicada porque la razón detrás de tomar el Esequibo es la de apropiarse de sus recursos naturales.



A las dificultades de tener que justificar alianzas para explorar petróleo, que contradice su política interna, se le suma un acto que transgrede la soberanía y la paz, un hecho que también contradice su discurso de reconciliación y de respeto por el derecho internacional.



De entrada, el Pacto de Bogotá queda muy mal parado así como el multilateralismo en su conjunto. El presidente Petro ofreció a la ciudad en un encuentro con al menos representantes de 20 países este año y allí dijo: “En nuestros países, y en el caso venezolano, creo que tenemos que andar sobre dos rieles al mismo tiempo: establecer el cronograma, sí, de la elecciones y sus garantías; que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones. También el otro riel del levantamiento de las sanciones”.



En ese momento agregó que su llamado era para que Venezuela tenga la potestad de tomar sus decisiones con profunda libertad, “sin que nadie, fuera de su país, los presione para tomar decisiones contrarias a su propia voluntad política. Ni nadie dentro de su país los presiona para que sus decisiones soberanas terminen siendo conculcadas”.

¿Cómo queda el propósito de la conferencia de Bogotá y el presidente Petro?

El analista Andrés Segura responde que la apuesta de Colombia por fortalecer la confianza entre su gobierno y el régimen venezolano queda debilitada frente a los anuncios del segundo con relación a la Guyana Esequiba y las captura de líderes de la oposición.



“Si Petro quería jugar un rol internacional siendo garante del proceso de estabilización democrática en el país vecino, este es un retroceso claro en su plan”, dice Segura.



Para este experto, las intenciones de Maduro que eventualmente llevarán a un estado excepcional que abre las puertas a un aplazamiento del proceso electoral en Venezuela rompe la confianza de todos los países involucrados en los procesos de acompañamiento a las conversaciones entre el régimen y la oposición.



Ambos mandatarios se reunieron en Chiapas, México. Foto: @NicolasMaduro

Este observador de la realidad política dice que Colombia ha querido jugar al “Good Cop” con Venezuela, por las razones que sea, con muchas horas de encuentros diplomáticos presidenciales, incluso comprando narrativas contrarias a sus intereses como en el tema de migración o el apoyo a la reactivación de PDVSA, y este retroceso en Venezuela solo deja la sensación de que se han hecho muchas concesiones que no tienen un resultado positivo.



¿Cómo queda el propósito de la Conferencia Bogotá y el presidente Gustavo Petro ante lo que ocurre en Venezuela: detención de opositores y anuncios de expansión?



Para Gonzalo Araújo, “el Presidente Petro ha reiterado que los instrumentos de política internacional suscritos por Colombia sólo son exigibles a las causas que él considera deben hacerse y no de manera igualitaria para todo el mundo, es decir NO todos somos iguales ante la ley. El caso más relevante es la Venezuela de Hoy que desconoce todos los acuerdos y tratados internacionales, y que por supuesto por la cercanía ideológica que existe nadie rechazará ni condenará”.



Mientras que el analista en seguridad Jairo Libreros recuerda que “lavarle la cara a los dictadores nunca ha sido un ejercicio sencillo, dignificante ni efectivo”.



Según él, la cuenta de cobro política a quienes se embarcan en esa tarea se paga con desprestigio y desfavorabilidad. “Y esa factura ya desgasta al presidente Gustavo Petro, quien infructuosamente intenta mostrar al dictador de Miraflores como un demócrata”.Hay expectativa por los movimientos o las declaraciones que pueda dar el presidente de Colombia. Y no solo en el ámbito local sino que por las enormes consecuencias geopolíticas para toda la región.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó apoyo al “uso de medios exclusivamente pacíficos para resolver disputas internacionales”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.



A Maduro parece que nada lo detiene. De hecho, ya anunció el martes que Pdvsa entregará licencias petroleras en esta región de 160.000 kilómetros cuadrados y creó una nueva zona militar a unos 100 km de la frontera.



Con un área de 160.000 kilómetros cuadrados y rica en petróleo, gas y minerales, la región compromete la salida al mar de Venezuela y para ello Maduro ya cambió los mapas y puso un nuevo estado.



REDACCIÓN POLÍTICA