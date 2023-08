Tras no asistir a las ceremonias de cierre y faltar a la foto oficial de la Cumbre Amazónica en Belem do Para, Brasil -según versiones oficiales, por estar atendiendo la crisis generada por las denuncias del plan del Eln para atentar contra el Fiscal Francisco Barbosa- el presidente Gustavo Petro también retrasó su regreso a Colombia, que estaba previsto para la tarde de ayer.



La explicación que da la Casa de Nariño para la nueva alteración en la agenda oficial del presidente Petro fueron dificultades del clima que supuestamente podían afectar la se seguridad el vuelo presidencial.



Sin embargo, todos los otros presidentes de la Región volvieron a sus países desde el mismo punto de origen, sin ninguna afectación de su plan de vuelo, según se informó desde Brasil.



El retraso en el regreso del presidente Petro de su viaje internacional número 22 tiene en vilo la cita de Estado con el presidente de la Confederación Suiza, Alain Berset. Este último está desde el martes en Colombia. La visita del jefe de Estado Suizo es importante para la ‘paz total’, pues se firmará un acuerdo para salvaguardar una copia digital del fondo documental de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Suiza.



Por el momento, el encuentro con ambos mandatarios sigue en pie. Sin embargo, hay dudas frente a regreso del presidente colombiano. Desde Presidencia se ha dicho que será temprano en la mañana de este jueves. Pero hasta el momento no se ha informado oficialmente del inicio del vuelo de regreso.

La inasistencia de Petro al cierre de la Cumbre Amazónica en Belém do Pará llamó la atención porque se trataba de una cita que él mismo había promovido y que tenía como eje un tema --la protección de la selva amazónica-- que es recurrente en su discurso público.

De hecho, en julio organizó un encuentro preparatorio en Leticia, capital del departamento de Amazonas, camino a la cumbre de esta semana.



El primer mandatario no solo no estuvo en el cierre de la cumbre, sino que no cumplió ningún otro tipo de agenda oficial en la jornada del miércoles. Asimismo, tampoco estuvo muy activo en sus redes sociales. Solo se encargó de retrinar algunas publicaciones de afines y de prensa.



Por el momento no ha hecho ningún tipo de manifestación por cuenta de las supuestas amenazas al fiscal general de Colombia ni sobre el magnicidio en Ecuador de Fernando Villavicencio, candidato presidencial que iba de segundo en las encuestas.



