Este viernes santo, el presidente Gustavo Petro tendrá un almuerzo con el senador republicano William Hagherty. El encuentro se llevará a cabo en la Casa de Marqués, en Cartagena, y se espera que se desarrolle hacia el mediodía.



La reunión será privada y el tema principal es el Grupo asesor Colombia, grupo que se lanzará en los próximos días con asesoría del centro de pensamiento Atlantic Council. Dicho ente estará copresidido por Hagherty y el senador demócrata Benjamin Cardi.(Puede ver: Gobierno Petro y Andi acuerdan estrategia para reducir precios de alimentos)

Desde Presidencia se destacó que el encuentro de este viernes es una muestra de que en esta administración se mantiene la agenda bipartidista. Aún no se sabe si al finalizar el almuerzo habrá alguna declaración sobre los temas discutidos.



Por el momento no se sabe si esta Semana Santa habrá más actos oficiales por parte del primer mandatario. Inicialmente se había dicho que la jornada de este viernes sería de descanso para el primer mandatario y que aún no se tiene información sobre la agenda de este sábado y domingo.

El encuentro con Hagherty hace parte de las varias reuniones que el presidente ha tenido con legisladores de Estados Unidos. En febrero, el primer mandatario estuvo en Cartagena con 18 congresistas norteamericanos hablando sobre Colombia y la política antidrogas.



En octubre pasado también tuvo una reunión con parlamentarios estadounidenses. En esa ocasión, la delegación norteamericana contó con la presencia del demócrata Benjamin Cardin, que es el otro copresidente del grupo asesor Colombia.

El presidente Petro ya se ha reunido con emisarios del gobierno Biden, como el secretario de Estado, Anthony Blinken. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Hagerty y Cardin, de partidos contrarios, han participado de subcomités del Senado estadounidense relacionados con relaciones internacionales. Incluso, su firma ha estado en varias solicitudes hechas al presidente Joe Biden para que priorice las ayudas para Colombia y se enfoque en reforzar la relación con el país.