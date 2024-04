Presidente Petro se reunió con Luis Almagro, secretario general de la OEA

El presidente Gustavo Petro se reunió en la tarde de este lunes con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). El encuentro fue en la Casa de Nariño y se dio justo después de las duras críticas del mandatario colombiano al ente interamericano por sus posiciones frente a la acción israelí en Gaza,

"El genocidio es y precede a toda barbarie, así que la OEA debe expresarse en el más absoluto objetivo de la paz; lo demás no es más sino propaganda geopolítica que no lleva sino a la destrucción humana. No es Irán ni Israel, es la paz el objetivo de la OEA", fue el comentario en contra de la postura asumida por Almagro.

El presidente Gustavo Petro se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Foto:Presidencia Compartir

Precisamente el tema de Israel y Gaza fue uno de los ejes del encuentro. Asimismo se habló de la coyuntura de la geopolítica de la región. Aunque no se especificó si el tema de Ecuador fue tratado, precisamente el presidente Gustavo Petro trinó en medio del encuentro para anunciar que cancelaba parte de las actividades diplomáticas establecidas con dicho país.

"Se ha suspendido el gabinete bilateral con Ecuador que había sido planificado con el presidente Lasso. Creo que lo sucedido en la embajada de México es muy grave. Reconstruir el derecho internacional es fundamental si se quiere la paz del mundo", indicó el mandatario.

Por otro lado, según Presidencia se tocó el tema de la implementación del acuerdo de paz con las extintas Farc y la necesidad de acelerar este proceso. En este apartado se contó con la participación de representantes de Mapp/OEA: el jefe de misión, Roberto Menéndez, y la coordinadora de construcción de paz y Género, Edelma Gómez.

La delegación del gobierno para el encuentro con Almagro estuvo liderada por el presidente Gustavo Petro, que estuvo acompañado por: Laura Sarabia, jefe de despacho y directora del Dapre; Luis Gilberto Murillo, canciller (e); Otty Patiño, alto comisionado para la paz; Gloria Cuartas, directora para la implementación; y Luis Vargas, embajador de Colombia ante la OEA.

Por el lado del ente interamericano estuvo el secretario general, Luis Almagro; el jefe de misión de Mapp/OEA, Roberto Menéndez; y la coordinadora de contrucción de paz y género, Edelma Gómez.