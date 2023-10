Presidente Petro se reunió con los embajadores de Israel y Palestina

El presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta de Twitter que se reunió con los embajadores de Israel, Gali Dagan, y Palestina, Raouf Almalki, en la tarde de este jueves en la Casa de Nariño. Con sendas fotos de ambos encuentros, habló de los encuentros que se dieron en el marco de las tensiones en las relaciones con Israel por cuenta de los pronunciamientos del mandatario colombiano en contra de la escalada militar en la Franja de Gaza.



"Me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina", dijo el primer mandatario, que se limitó a expresar la posición que compartió con los dos diplomáticos. "He expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos Estados independientes y libres", declaró Petro.



En esa línea, el presidente expresó su solidaridad ante las acciones en contra de la niñez palestina e israelí. "Deben y tienen el derecho de vivir en paz", añadió el presidente colombiano en su trino.

El presidente Gustavo Petro con el embajador de Palestina, Raouf Almalki. Foto: Presidencia

Por último, Gustavo Petro hizo dos anuncios directamente sobre Palestina. En primer lugar reiteró que enviará ayuda humanitaria a las cercanías de Gaza, "en espera de que abra un corredor humanitario". Luego anunció que su intención es abrir una embajada en Ramallah, sede de la autoridad palestina.



El encuentro se da luego de un complejo fin de semana, en el que Israel rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que ha llegado a comparar las acciones del Ejército de dicho país con lo hecho por el nazismo al pueblo judío. Esto vino acompañado de anuncios de restricciones en las exportaciones de bienes de seguridad.



En respuesta, el presidente Gustavo Petro expresó que "si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos". En esa línea calificó de genocidio lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.

El presidente Gustavo Petro con el embajador de Israel, Gali Dagan, y el canciller Álvaro Leyva. Foto: Presidencia

Después manifestó: "Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco", aseguró.



Luego, el mensaje presidencial fue seguido por una seguidilla de trinos del canciller Álvaro Leyva, que incluso en un primer momento se entendieron como una expulsión al embajador israelí, Gali Dagan. En otro mensaje, Leyva le quitó intensidad a su pronunciamiento.



En un primer momento, el canciller afirmó que el embajador de Israel debía "mínimo pedir excusas e irse del país". Luego, aclaró: "Las relaciones con Israel se mantendrán si este país así lo desea. Nuestros principios constitucionales nos enseñan y mandan respetar el derecho internacional. Algo que debe ser de doble vía. Las relaciones respetuosas entre Estados siempre serán bienvenidas".