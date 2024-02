¿De qué hablaron el presidente Petro y funcionarios de Biden en la Casa de Nariño?

El presidente Gustavo Petro recibió este lunes en la Casa de Nariño a una delegación de funcionarios de la administración de Joe Biden. La comitiva norteamericana estuvo liderada por Jon Finer, Consejero Principal Adjunto de Seguridad Nacional de EE.UU y asesor de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, y Juan González, consejero principal de la Casa Blanca para temas de América Latina.



De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, durante el encuentro se trataron temas de interés mutuo como la lucha contra el narcotráfico, migración, gobernabilidad en la región, seguridad y prosperidad económica.



Otro tema que se tocó durante el encuentro, en el que estuvo presente Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), fue Venezuela.​

Durante el encuentro también estuvo presente Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Foto: César Carrión. Presidencia

Este tema cobra especial relevancia en este momento debido a que el primer mandatario no ha hecho ningún pronunciamiento luego de que el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) confirmó una inhabilidad de 15 años sobre la candidata presidencial opositora María Corina Machado, decisión que le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de este año y que ha sido cuestionada por varios gobiernos de la región.



Este episodio, que da inicio a una nueva arremetida por parte del régimen de Maduro en contra de la oposición, generó nuevas sanciones por parte de Estados Unidos -que afectan principalmente al sector minero- y el rechazó de varios países del continente, sin embargo, ningún mensaje por parte de Colombia.



Cabe recordar que además de las múltiples visitas que ha hecho Petro a ese país para firmar tratados de cooperación, el jefe de Estado se ha querido convertir en una especie de mediador para que la nación vecina regrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que haya elecciones transparentes y hasta para pedirle a Estados Unidos que quite las sanciones económicas. Allí ha invertido buena parte de su capital político.



De hecho, Finer fue uno de los funcionarios que asistió a la denominada Conferencia Internacional sobre Venezuela en abril, en la que se selló el ‘Pacto de Bogotá’.

REDACCIÓN POLÍTICA

