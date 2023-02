Continúa la tensión entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá con respecto a la primera línea del metro, puesto que la alcaldesa Claudia López se opone a que el proyecto sea modificado y defiende que la entrega se mantenga para el 2028, esto debido a que la modificación del proyecto implicaría un retraso de al menos seis años.



La polémica escaló luego de que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, respaldara al presidente Petro y condicionara otros proyectos de infraestructura fundamentales para la ciudad si el gobierno distrital no acepta las modificaciones del contrato para soterrar un tramo del trazado que va desde la Primero de Mayo con carrera 50 hasta la 72.



“Si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas, dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida que financia el 70 por ciento de los otros proyectos, los otros proyectos se van a tener que parar”, sentenció Reyes.

Ante estas declaraciones fueron varios sectores políticos los que reaccionaron a favor y en contra. Este viernes se pronunció al respecto la alcaldesa a través de su cuenta en Twitter.



“El contrato de la línea 1 del metro lo firma la Empresa Metro de Bogotá, no la Presidencia. Saltarse otra vez a la Alcaldía no es respetuoso ni viable. La solicitud directa que hizo el Presidente al consorcio ML1 fue respondida: no es viable modificar el contrato para subterranizar”, dijo López.

La respuesta de Petro

En la mañana de este sábado el presidente le respondió a la concejal de Bogotá Diana Diago, quien mostró en su cuenta de Twitter la carta que firmó en las últimas horas solicitándole al mandatario continuar con la construcción de la primera línea del metro como está contratada.



"Bogotá se merece el mejor metro posible hoy. Soy guardián del dinero público nacional y con el financiaremos obras que de verdad lleven calidad de vida a la gente. Me afanas para malversar, no lo haré", escribió Petro.

