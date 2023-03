Tras escuchar las denuncias de los mandatarios seccionales reunidos en el Encuentro de Gobernadores Quindío 2023, el presidente Gustavo Petro se comprometió con la realización de las elecciones regionales de octubre próximo.



Aunque el jefe de Estado no dio declaraciones a los medios, la procuradora general, Margarita Cabello, y el registrador nacional, Alexander Vega, dijeron que el primer mandatario afirmó que donde haya amenazas de desestabilización de la jornada democrática las fuerzas armadas "coparán" el territorio.

Cabello dijo que para el Presidente es claro que por encima del programa de la Paz Total están las elecciones.

En la reunión del subcomité de orden público para las garantías electorales. La tebaida, Quindio. pic.twitter.com/Qd2GfeRz6Y — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2023

En ese mismo sentido, Vega dijo que se elaborarán mapas de riesgo electoral y, con base en estos, el Gobierno desplegará a las fuerzas militares para "proteger" las elecciones.



El Registrador dijo que por el momento no se ha pensado en mover mesas por razones de orden público y se espera que no sea necesario teniendo en cuenta los compromisos del Presidente Petro.



Cabe recordar que en esta cumbre los gobernadores han lanzado un S.O.S. por los problemas de seguridad en sus territorios, como el retén ilegal en que estuvo en riesgo la integridad del gobernador del Vichada, Álvaro León.

Fernando Umaña Mejía

Enviado especial de EL TIEMPO a La Tebaida, Quindío