Durante el cierre del congreso de Andesco en Cartagena, el presidente Gustavo Petro anunció que el Ministerio de Minas, en cabeza de Irene Vélez, asumirá las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Esto causó un gran revuelo en diferentes sectores políticos.



(En contexto: Alarma por intervención a mercado eléctrico con plan de desarrollo de Duque)



El primer mandatario sustentó su decisión en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que señala que el Gobierno Nacional puede asumir las funciones de la Creg. "Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para firmar los procesos de especulación financiera", dijo Petro.

La determinación de Petro, sustentada en el Plan de Desarrollo, pretenden que haya una intervención estatal ante la inflación y el aumento excesivo en las tarifas de energía, especialmente en la costa Caribe. Por lo que, algunos frentes manifestaron su completa oposición.



"Lo que aquí causa rechazo es la política lógica en países donde prima el interés general", dijo Petro este sábado, realizando una comparativa con una portada en la que se dice que la Unión Europea "intervendrá en el mercado de la energía para frenar los precios”.



(También: ¿Por qué Gustavo Petro evalúa decretar emergencia económica en Colombia?)

Lo que aquí causa rechazo es la política lógica en países donde prima el interés general. pic.twitter.com/aGsgFRhMDY — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 10, 2022

Posiciones divididas

Como era de esperarse, el anuncio ha recibido una cascada de criticas desde varios sectores del país. Uno de los primeros de los primeros en cuestionarlo, fue el expresidente de la República, Iván Duque, quien dijo:



"El mundo vive una inflación global que afecta a Colombia. Tenemos una de las inflaciones energéticas más bajas de la OECD".



(Siga leyendo: La reacción de Juan Daniel Oviedo tras conocer a la nueva directora del Dane)

El mundo vive una inflación global que afecta a Colombia. Tenemos una de las inflaciones energéticas más bajas de la @OECD. ¿Será que en todos los países quieren intervenir el mercado? Cualquier imposición de precios sin soporte financiero hará el remedio peor que la enfermedad. pic.twitter.com/XsKen18YRu — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 9, 2022

A renglón seguido, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, que hizo un llamado para defender a la Comisión de Regulación de Energía, pues consideró que no se necesita de "populismo" para remediar las elevadas tarifas de energía que hay en el país y, específicamente, en el Caribe.



“Defendamos la Creg. Es el Banco de la República de la energía eléctrica y el gas. Evitó apagones por 30 años. Son técnicos que sí conocen a fondo el sector. El sistema necesita inversión y reglas de largo plazo, no populismo. Pueden bajar tarifas sin arrollar la Creg", puntualizó.



(No se pierda: Colombia y Nicaragua: ¿por qué ahora sí se condenó violación de DD. HH.?)



Aunque desde la bancada oficilista se evidenció respaldo por el anuncio del presidente Petro. Es más, desde el Congreso, el senador Gustavo Bolívar (Pacto Histórico) lo catalogó como una "gran noticia" que, según argumentó, permitirá "revertir las abusivas tarifas de la energía en la costa y el país".



Y agregó: "Recuerden que Duque atornilló en la Comisión Reguladora a sus amigos para manipular precios, pues ya no podrán. Llegó el cambio".



Igualmente el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, subrayó que "la Creg nunca ha estado del lado de los usuarios". A esta posición se sumó el presidente del Senado, Roy Barreras, quien ha asegurado que el Legislativo "está listo a implementar los cambios".



"Ganan exageradamente y siempre los generadores con una CREG cooptada y pierden las familias que sufren tarifas impagables", dijo Barreras por medio de sus redes sociales.

Ganan exageradamente y siempre los generadores con una CREG cooptada y pierden las familias que sufren tarifas impagables. El Congreso está listo a implementar los cambios que el Presidente @petrogustavo hará para corregir esa injusticia. https://t.co/BJP7tNrUk7 — Roy Barreras (@RoyBarreras) September 5, 2022

(Para leer: Nicaragua y Colombia: ¿Se tambalea designación de León Muñoz como embajador?)

REDACCIÓN POLÍTICA