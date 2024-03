Presidente Petro reitera orden de 'escudriñar' actos de corrupción en entidades

El presidente Gustavo Petro se manifestó en sus redes sociales frente a temas de posible corrupción en las entidades del Estado. En un trino volvió a manifestar la orden de perseguir este tipo de conductas. El mensaje llega luego de que se calmaran las aguas tras la salida de Olmedo López de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre (UNGRD).



"Todas las personas que hoy dirigen entidades del gobierno tienen la orden de escudriñar todos los hechos de corrupción al interior de sus entidades, denunciarlos y sacar a sus actores", expresó el mandatario en su mensaje.

Olmedo López, director de la UNGRD y el presidente Gustavo Petro, Foto: Archivo particular



"No se gobierna con corrupción", dijo el presidente Petro, que no hizo referencia a cuáles hechos puntuales se manifestaba. Sin embargo, el mensaje llega unos días después de que Olmedo López anunciara su salida del gobierno y se conocieron que la Oficina de Transparencia de la Presidencia presentó una denuncia ante la Fiscalía por cuenta de las posibles irregularidades en la UNGRD.



El escándalo de la UNGRD es uno de los mayores casos de posible corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. Hay varias denuncias de sobrecostos en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira y en el posible direccionamiento de proyecto con un mero interés político



Ante las posible irregularidades, el que será el nuevo director de la UNGRD, Carlos Carrillo, habló de acciones al interior. "Sin duda alguna hay que hacer una depuración. Yo no soy un juez, yo no seré quien establezca las responsabilidades penales, pero aquí están pasando cosas que se ven muy mal y este Gobierno no tendrá ninguna tolerancia con este tipo de actos”, dijo Carrillo.