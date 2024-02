Presidente Petro rechaza foto de Andrés Escobar frente a escuadra del Ejército

El presidente Gustavo Petro se manifestó con un trino ante la polémica por unas imágenes en las que el cuestionado concejal de Cali Andrés Escobar pareciera estar dándole órdenes a un grupo de miembros de la Tercera División del Ejército. El cabildante del Centro Democrático está siendo procesado debido a que disparó en contra de la población civil durante el paro de 2021.



(Puede ver: Jorge Iván González, el duro impacto de su salida del Gobierno)

"No pueden personas que apuntan armas contra la población civil dar clases a los soldados de la patria. Lo único que enseñarán es crímenes de lesa humanidad", dijo el mandatario ante las versiones de que el concejal Escobar estaba brindando asesorías en temas de seguridad a la Tercera División del Ejército.



De acuerdo con informaciones dadas por el Ejército, Escobar no estaba dando ninguna orden a la escuadra retratada en la foto y no estaba brindando asesorías en temas de seguridad, sino que se estaba haciendo una demostración que fue aprovechada por el cabildante para sacarse las fotos de la controversia y hacer algunos videos.



(Además: ¿Presidente Petro les pidió la renuncia a los ministros? Esto es lo que se sabe)



"De manera permanente, las unidades militares realizan actividades y demostraciones de nuestras capacidades al servicio del país a las diferentes instituciones, entidades y sectores de la sociedad. Aquí, dos oficiales y un suboficial estaban a cargo del ejercicio, es responsabilidad exclusiva de los oficiales, suboficiales o soldados, quienes cuentan con el conocimiento, la idoneidad, preparación y certificación para realizarlas", expresó el Ejército en un comunicado.

No pueden personas que apuntan armas contra la población civil dar clases a los soldados de la patria. Lo único que enseñarán es crímenes de lesa humanidad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 1, 2024

El concejal fue el encargado de difundir las fotos y videos en sus redes sociales. Estas vinieron acompañadas de una propuesta para que a los jóvenes que presten servicio en el Valle del Cauca y Cali se les pague un salario mínimo. Incluso, comparó este pagó con la propuesta de Jóvenes en Paz, del gobierno Petro.