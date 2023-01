El presidente Gustavo Petro rechazó al final de la noche de este miércoles la decisión de la Fiscalía de no convocar la mesa de trabajo que se había planteado con la Sociedad de Activos Especiales, SAE.



"No se que le pasa al fiscal, pero esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia. Los jueces inmolados no importaron, la riqueza de la mafia retorna a la mafia", escribió el presidente.



(Lea también: Fiscalía cierra puerta a mesa de trabajo con la SAE y cita a funcionarios)

Más temprano, la Fiscalía emitió un comunicado en el cual informó que decidió no convocar una mesa de trabajo con la SAE, en la que se pretendía identificar posibles irregularidades en el manejo del inventario de bienes a cargo de esa entidad.

El ente acusador señaló que, en cambio, se citará a declarar al presidente de la SAE, Daniel Rojas; al vicepresidente jurídico, Sebastián Caballero; y a otros altos funcionarios.



Esto, dijo la Fiscalía, "para que, bajo la gravedad de juramento, entreguen información frente a los hechos denunciados por el señor Rojas, con relación a presuntos hechos de corrupción al interior de la SAE, tal y como lo afirmó en rueda de prensa del 13 de octubre del año pasado".

Finalmente, el ente acusador indicó que seguirá investigando los hechos denunciados en esta entidad.