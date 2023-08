La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) le llamó la atención al presidente Gustavo Petro por sus declaraciones en contra de Noticias Caracol. El medio periodístico reveló la supuesta colaboración de vinculados al narcotráfico en la campaña presidencial en Casanare y el mandatario respondió con duros comentarios en redes sociales.



Ante la andanada del presidente, que calificó el informe periodístico como “noticias completamente falsa”, la Flip le recordó al presidente que “su obligación constitucional es ser garante de la libertad de expresión, absteniéndose de estigmatizar a la prensa”. También se cuestionó sus posiciones ante una publicación “de alto interés público”.



“El jefe de Estado y demás autoridades están en la obligación de brindar las garantías para que la prensa investigue, publique y opine sobre este asunto”, señaló la organización no gubernamental, que advirtió que el presidente no está otorgando las garantías para el ejercicio periodístico.

#ComunicadoFLIP | En al menos seis tuits, el presidente @petrogustavo calificó como calumnia una publicación de @NoticiasCaracol, que revela cómo un narcotraficante extraditado y reincidente apoyó su campaña presidencial en Yopa­­l, Casanare.https://t.co/HlqgnmJBM0

Va 🧵 pic.twitter.com/4xCsyVypZD — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) August 14, 2023

“Petro se aleja de cumplir con esas garantías y promueve un ambiente intimidatorio”, declaró la Flip. A renglón seguido se le hizo un llamado al presidente: “así como ha asegurado que no interferirá en las investigaciones judiciales sobre la financiación de su campaña, también permita el libre flujo de información periodística”.



Ante el llamado de atención, el presidente respondió con un extenso trino. Este aseveró que, como ciudadano, goza de derechos fundamentales, incluyendo el buen nombre. Luego, reiteró que la información de Noticias Caracol supuestamente es “calumniosa”.



“Quienes el canal afirmó que me habían financiado afirmaron que no. Quienes el canal dijo que eran directivos de Colombia Humana resulto que no eran y al querer vincularme con la financiación de un narco, negado por su propia esposa, terminó construyendo una mentira contra mi buen nombre”, expresó el presidente.

Señores @FLIP_org el presidente de la República como ciudadano de Colombia goza de derechos fundamentales igual que los demás ciudadanos y ciudadanas.



Uno de ellos es el derecho al buen nombre.



La información de @CaracolTV fue calumniosa. Quienes el canal afirmó que me habian… https://t.co/mUHO8MusPg — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2023

Por último, cuestionó que el noticiero no se haya rectificado, a pesar de la solicitud del presidente, por lo que anunció que recurrirá a “procedimientos legales para defender mi buen nombre y el de toda la colectividad política que fue calumniada”.

“Cada vez que sea calumniado, no me callaré, pediré la rectificación y en caso contrario usaré los otros procedimientos que la ley colombiana permite”, concluyó el mandatario.