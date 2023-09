El presidente Gustavo Petro planteó una idea para intentar sacar de la crisis a los sistemas de transporte masivo en las capitales del país. En su cuenta de Twitter, el mandatario de Colombia expuso: ¿Y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?

En los últimos años, los sistemas de transporte masivo de las principales capitales han abogado por medidas que los ayude a salir de la crisis, la cual se agudizó durante la pandemia del covid-19.



Unos de los sistemas que están en situaciones difíciles son el MÍO, en Cali, y el Metrolínea, en Bucaramanga.



En cuando al de Cali, recientemente el Concejo de Cali aprobó, en segundo debate, el proyecto de Acuerdo para liberar $ 1,3 billones de la sobretasa a la gasolina, con miras a salvar el MÍO.

Mujer fue atacada con cuchillo por robarle su celular. Foto: Metrolínea

En tanto, las condiciones en el Metrolínea son más apremiantes. De hecho, este sistema de transporte, que le presta servicio a Bucaramanga y su área metropolitana, no va más. A finales de agosto, se tomó la decisión de disolver la entidad y que sea liquidada.

Otras capitales con sistemas masivos de transporte son Bogotá, con TransMilenio; Medellín, con Metroplús; Barranquilla, con TransMetro, y Cartagena, con Transcaribe.

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro?



El presidente Petro, en su idea, también planteó que con ese subsidio a través de la factura de la energía, este servicio “sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas”.



Para el mandatario de Colombia, se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente. De acuerdo con Petro, esta medida también acabaría la evasión de pagos en el sistema.

Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagaramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los dias y durante el tiempo que sea?



Sería aparentemente, y… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 2, 2023

“Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público”, añadió Petro.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS