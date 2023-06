El presidente Gustavo Petro hizo un duro pronunciamiento al mediodía de este miércoles, tras el ataque ruso a un restaurante en Ucrania donde estaban, ayer martes, el reconocido escritor Héctor Abad Faciolince, el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo y la periodista Catalina Gómez.



"Rusia ha atacado a tres civiles colombianos indefensos. Viola así los protocolos de la guerra", dijo el mandatario. "Cancillería debe entregar nota diplomática de protesta. Esperamos el regreso sanos y salvos a sus hogares de Sergio, Héctor y Constanza".



Tras el ataque, Jaramillo y Abad emitieron un comunicado en el cual dijeron que ellos y la periodista Gómez estaban bien, pero la escritora Victoria Amelina, con quien compartían cuando un misil destruyó el establecimiento, se encontraba en estado crítico por una lesión en el cráneo. "Todos nuestros pensamientos están con Victoria", señalaron.



"Rechazamos este nuevo ataque criminal de Rusia contra la población de Kramatorsk", añadieron en el texto, y recordaron que en esa comunidad ya se había registrado otro ataque contra civiles en abril pasado que dejó 63 muertos tras el lanzamiento de un misil ruso contra una estación de tren. "Atacar lugares civiles es un acto de barbarie".

Cancillería condena ataque ruso en Ucrania

El excomisionado de paz Sergio Jaramillo, Héctor Abad Faciolince y Catalina Goméz Foto: Cortesía

Antes del pedido del presidente Petro, la Cancillería ya había emitido un primer mensaje en el cual condenó el ataque en el cual resultaron afectados los tres ciudadanos colombianos.



"El ministerio de Relaciones Exteriores expresa su más enérgica condena al inaceptable ataque por parte de las fuerzas rusas a un blanco civil en Kramatorsk, Ucrania", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Después de conocidos los hechos, a través de un mensaje enviado al exalto comisionado para la Paz, el canciller Álvaro Leyva Durán les extendió un saludo a los tres ciudadanos colombianos manifestándoles su preocupación, solidaridad y deseos de pronta recuperación", señala el documento.



Así fueron los momentos de horror que vivieron Jaramillo, Abad y Gómez en bombardeo a pizzería

"De repente, un sonido seco, muy fuerte, diferente a las explosiones clásicas. Empieza a volar todo en el aire y ve uno las cosas en cámara lenta. Tuvimos la suerte que estábamos sentados en la terraza".



Así recordó el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo en una tranmisión en redes sociales el momento cuando estalló un misil en una pizzería de la ciudad de Kramatorsk, Ucrania.



"Acababa de pedir una pizza cuatro quesos. En vez tirarme hacia arriba ese ruido infernal me tiró al suelo, no sabía que pasaba. Me levanté. Estaba aturdido. Catalina me pedía perdón por haberme llevado a ese sitio", dijo el escritor antioqueño sobre el momento en el que cayó la bomba rusa en una transmisión que hicieron desde la campaña '¡Aguanta, Ucrania!'.



"Su estado de salud es muy delicado. La familia quiere que sean ellos los que informen a la opinión su estado. Ha pasado por cuidados intensivos", aseveró Jaramillo sobre el estado de la escritora que los acompañaba.



Además, destacó que los ucranianos no se rinden "no solo en el campo de batalla, no se rinden en ninguna parte".



Los dos colombianos saldrán del país en las próximas horas porque "nuestra misión de solidaridad, de información, tal vez llegó hasta unas profundidades excesivas que no nos esperábamos. Sergio está cogeando mucho, yo estoy aturdido", dijo, por su parte, el escritor antioqueño Héctor Abad.