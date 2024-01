Presidente Gustavo Petro defiende alquiler de casa en Davos que costó 4.500 millones

El presidente Gustavo Petro tenía planeado asistir al foro económico mundial que inicia este lunes 15 de enero en Davos, Suiza, pero finalmente el primer mandatario no irá.



El cambio en la agenda se dio después de las más de 10 horas de retraso en la posesión del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Petro decidió quedarse hasta la madrugada, cuando finalmente su homólogo pudo tomar el mando.



La extensión de la jornada llevó a que Presidencia cancelara la presencia de Petro en Suiza, pues Casa de Nariño aseguró que no alcanzaban a llegar a los foros más importantes donde se reúnen los líderes mundiales.



Tras conocerse la decisión, una pregunta quedó en el aire: ¿qué pasará con la casa que Colombia alquiló y que costó 4.500 millones de pesos?



Y es que Procolombia alquiló este espacio en Davos para aprovechar la presencia del primer mandatario allá y promocionar los destinos del país a lo largo de esta semana. Aunque se habló de que el presidente Petro haría uso de ese espacio, el mandatario negó que fuera así.

Imágenes de La W muestran la casa que el Gobierno alquiló en Davos. Foto: La W

Fue enfático en asegurar que el sitio se usará para impulsar el turismo. En un mensaje en respuesta a la senadora María Fernanda Cabal manifestó que "la publicidad en Davos es vista por miles de periodistas, decenas de miles de personas de ingresos altos y los más ricos del mundo que ven, quizás por primera vez, el país de la belleza".



La jefe de comunicaciones de Presidencia, María Paula Fonseca, por otro lado, agregó que "la Casa Colombia en Davos, Suiza, no es para que el Presidente atienda eventos". Luego agregó que el objetivo de este lugar es atraer inversionistas y "nada tiene que ver" con el primer mandatario.



"El gobierno de Colombia está presente en el Foro Económico mundial con el ministro de Hacienda, de Comercio y Minminas", complementó.



Por otro lado, Fonseca se refirió al cambio en la agenda del jefe de Gobierno y dijo que se vieron obligados a ajustarla por "la situación de golpe a la democracia en Guatemala, totalmente imprevisible".



Por último manifestó que no se justificaba emprender el viaje al foro económico para asistir a un solo evento, ya no alcanzaban a llegar este lunes.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

