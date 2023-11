'No hemos parado la exploración y no vamos a explorar en Venezuela': presidente Petro

Tras recibir duras críticas desde diferentes sectores por la propuesta de convertir a Ecopetrol en socia de Pdvsa, la empresa de petróleos de Venezuela, el presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta de X y defendió el anuncio que, para él, ayudará a valorizar a la compañía colombiana.



“Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socio de Pdvsa en la explotación de campos de gas y petróleo en Venezuela”, sostuvo el mandatario tras reunirse con Nicolás Maduro en Caracas.



Además, planteó un “principio de integración energética entre países de doble vía” y que se construirán proyectos conjuntos de energías limpias en los que el norte de Colombia para “transmitir energía limpia al occidente de Venezuela”.



Luego del anuncio, el senador David Luna lanzó varios cuestionamientos al Gobierno y, particularmente, hacia la propuesta, a la que calificó como "incoherente".



"Ordena parar la exploración de petróleo en Colombia, prácticamente quebrando nuestra economía, pero ayer anuncia que Ecopetrol invertirá en sacar petróleo de Venezuela. ¿A qué juega el Presidente? Lo que quiere es ayudar a perpetuar a Maduro a costa de los colombianos que cada día estamos pagando más cara la gasolina", señaló el senador de Cambio Radical en X el pasado 19 de noviembre.

Aquí hay dos mentiras en un solo trino:



No hemos parado la exploración de petroleo y gas en Colombia.



Y no vamos a explorar en Venezuela.



Creo que el senador confunde explorar con explotar comercialmente un campo. https://t.co/sHfM9xFn9X — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 21, 2023

Este martes, el presidente Petro respondió en su cuenta de X al mensaje del congresista. "Aquí hay dos mentiras en un solo trino: No hemos parado la exploración de petróleo y gas en Colombia. Y no vamos a explorar en Venezuela. Creo que el senador confunde explorar con explotar comercialmente un campo", escribió el primer mandatario.



"Vamos a valorizar a Ecopetrol. Toda petrolera hoy se valoriza, si a. mantiene reservas en petróleo; y b. Si transita a energías limpias", escribió en otro trino.



Hay que recordar que una de las primeras polémicas tras la llegada de Petro al poder, tiene que ver con una declaración de la exministra de Minas, Irene Vélez, quien, en enero de este año, anunció que no se iban a firmar nuevos contratos de exploración de estas materias primas.



"Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo”, señaló la ministra Vélez en aquel momento.



Y es que para diferentes expertos hay una aparente contradicción entre la intención de disminuir la actividad de explotación de campos de gas y de petróleo en Colombia al no firmar nuevos contratos, mientras se destinan recursos de la compañía estatal para este tipo de actividades en Venezuela.

