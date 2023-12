Los trinos que le recuerdan al presidente Petro sobre las UCI tras palabras de Minsalud

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, otra vez está en el centro de la polémica después de unas controversiales declaraciones que dio en la Comisión Séptima del Senado este miércoles.



Jaramillo señaló que durante la pandemia del covid-19, a los hospitales les "pagaban por cama abierta de Unidad de Cuidados Intensivos".



El ministro, después, sostuvo que se triplicaron las camas UCI "porque fue un negocio". "Era para salvar la gente, pero era un negocio oculto porque así no estuviera ocupada la cama, les pagaban. Ningún país del mundo tuvo que ampliar las UCI como se hizo aquí. Pusimos UCI en sitios donde yo nunca me hubiera dejado intubar", agregó.



Sus palabras han causado rechazo, especialmente en el sector de la salud. "La mayor preocupación siempre fue no tener suficientes y la ocupación fue cercana al 100%. No sobró ninguna UCI. ¡Una de las intervenciones más importantes de la pandemia!", dijo, por su parte, la epidemióloga Zulma Cucunubá.

¡Totalmente de acuerdo¡ Me sumo al agradecimiento y orgullo de haber logrado este incremento de capacidad. La mayor preocupación siempre fue no tener suficientes y la ocupación fue cercana al 100%. No sobró ninguna UCI. ¡Una de las intervenciones más importantes de la pandemia! https://t.co/We4teTpCDq — Zulma Cucunubá🦟 (@ZulmaCucunuba) December 7, 2023

Ministro Jaramillo y el presidente Petro. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO / Presidencia

En medio de la polémica, algunos han recordado varios trinos del presidente Gustavo Petro cuando era senador de oposición y justamente cuestionó la falta de camas UCI.



"De 546 muertos por covid, solo un 19% tuvo el servicio de unidad de cuidados intensivos. ¿Cuántas de estas personas se hubieran salvado si hubieran tenido una UCI? ¿No es esta una falla fundamental del sistema de salud? A esta pregunta el ministro de salud no supo responderme (sic)", dijo el primer mandatario el 16 de mayo de 2020.

Unos meses después, en septiembre de ese mismo año, Petro indicó: “41 millones de dosis son menos de la mitad de las que se necesitan para fines de año. Esto implica una nueva ola de pandemia. Las ciudades deben comprar más UCI y reforzar el personal de salud”.El hoy jefe de Estado fue uno de los principales críticos por la forma como el gobierno Duque, y también el gobierno local en Bogotá en cabeza de la alcaldesa Claudia López, enfrentaron la crisis.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo particular

“No solo el distrito no compró un sola UCI que hoy funcione, no preparó personal para manejarlas, sino que sigue en manos de EPS, empresas mercantiles, el acto médico: el principio de la salud. Lamentable los muertos evitables en Colombia. Queremos una sociedad para la vida”, dijo en julio de 2020.



Por ahora el Presidente no ha salido en defensa de su ministro, como sí lo hizo la semana pasada cuando se señaló a Jaramillo de ser "antivacunas" ya que manifestó que “todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento de la historia (...) Estamos jugando con la vida de los colombianos. No podemos ser factor de experimentación. Todos los que estamos vacunados hoy, con excepción de los que cogimos Sinovac, yo tengo Sinovac, toda la nueva tecnología y todas las vacunas entraron aquí sin permiso”.



El ministro agregó que: “Fuimos y nos convertimos en un experimento, todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en la historia de la humanidad. No podemos seguir experimentando con la comunidad colombiana, y menos con los indígenas, con los negros, y los más pobres del país, con los campesinos”.



Esto causó rechazo y, por ejemplo, la Asociación de Epidemiología de Colombia manifestó su total desacuerdo.



“Estas afirmaciones son contrarias a la evidencia científica, desinforman y menoscaban la confianza de la ciudadanía en la vacunación, que ha mostrado en covid-19 y en muchas otras enfermedades infecciosas ser altamente efectiva para prevenir enfermedad y muerte (...)", dijeron.



El presidente Petro, por su parte, se sumó al debate y en defensa de Jaramillo dijo: "Calificar al ministro de salud de ser "antivacunas" es simplemente, una calumnia. Guillermo Alfonso fue el secretario de salud de Bogotá que adelantó de las más fuertes campañas de vacunación para la protección vital de la infancia. Logró la gratuidad de muchas de las vacunas".

Después agregó: "Para nadie es un secreto que los métodos de aprobación de las vacunas anticovid fueron de emergencia y diferentes a los métodos en tiempos normales. Era necesario. El ministro no ha dicho mentiras".

Calificar al ministro de salud de ser "antivacunas" es simplemente, una calumnia.



Guillermo Alfonso fue el secretario de salud de Bogotá que adelantó de las más fuertes campañas de vacunación para la protección vital de la infancia. Logró la gratuidad de muchas de las vacunas.… https://t.co/a50reNLblp — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 30, 2023

REDACCIÓN POLÍTICA