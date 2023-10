Las implicaciones de la diplomacia de trinos y silencios del presidente Gustavo Petro

Desde hace una semana, cuando se registró la incursión del grupo islamista Hamás a Israel, el presidente Gustavo Petro ha publicado y retuiteado al menos cien mensajes en su cuenta de X relacionados con el tema.



Sin embargo, en ninguno de ellos condenó el ataque terrorista contra los civiles, a diferencia de otros países como Chile, Estados Unidos y Brasil, que no tardaron en rechazar lo sucedido.



(En vivo: Israel abruma a Gaza con bombardeos y multiplica señales de inminente invasión)

Su posición se ha centrado en hacer un llamado para que cese la ocupación en Palestina y se logre un acuerdo de paz. Uno de sus mensajes más fuertes lo publicó este sábado y aseguró que “Hamás es el invento de la Mosad (agencia de inteligencia exterior israelí) para dividir el pueblo palestino y tener la excusa de castigarlo”.



Igualmente, dijo que “el final del terrorismo es uno: abrir los caminos de comunicación entre los pueblos. Pero lo que quieren en realidad es expulsar el pueblo palestino de su antigua tierra y destruirlo”.

Esto tuvo una reacción inmediata - y muy irónica - del embajador de Israel en Colombia, quien le dijo: "Es cierto señor presidente Gustavo Petro como usted escribió en este trino, efectivamente #Hamas es un invento de la Mossad. Sin embargo, me gustaría compartir con usted información adicional de nuestros servicios de inteligencia que son unos de los mejores del mundo: Los Sabios de Sion fundaron el Clan del Golfo. Todavía hay Judios, con nariz grande y aguileña, que mandan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia".

Es cierto señor presidente @petrogustavo como usted escribió en este trino, efectivamente #Hamas es un invento de la Mossad.



Sin embargo, me gustaría compartir con usted información adicional de nuestros servicios de inteligencia que son unos de los mejores del mundo:



Los… https://t.co/nbXkZJZ9hC — Embajador Gali Dagan (@galida12) October 14, 2023

Embajador Israel y el presidente Petro. Foto: EL TIEMPO

El mensaje del primer mandatario se suma a una cadena de pronunciamientos que han levantado polémica. “Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza”, dijo el pasado lunes.



Eso motivó el rechazo de Dani Dayan, presidente del directorio ejecutivo de Yad Vashem, la institución oficial israelí que guarda un gigante archivo en memoria de las víctimas del Holocausto.Expertos señalan que estas declaraciones del Presidente afectan directamente la política exterior colombiana.

Enrique Prieto, analista internacional de la Universidad del Rosario, expone que ante las “evidentes violaciones al derecho internacional humanitario”, los pronunciamientos del primer mandatario “implican seguir todas las regulaciones del derecho internacional y de la diplomacia internacional. Es un asunto de extremo cuidado para que él lo reduzca a comentarios de ese nivel”.



Según Prieto, sus constantes opiniones afectan también la institucionalidad de la diplomacia. En eso coincidieron 12 excancilleres de Colombia de distintos gobiernos, quienes, en una carta poco usual, dijeron que los mensajes de Petro y de la Cancillería “se separan de manera radical de la tradición de nuestro país por el respeto al derecho internacional y al multilateralismo”.

Sin embargo, David Castrillón, docente de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, tiene otra lectura de la misiva. Dice que lo expresado es una opinión política de los excancilleres, más que un llamado de atención. También señala que este Gobierno sí está apegado al derecho internacional.



“La carta dice que el Gobierno no fue lo suficientemente crítico, cuando sí lo ha sido. De hecho, me parece una mala interpretación. El Gobierno, en cuanto a apego al derecho internacional, está acercándose más a eso que gobiernos anteriores. Lo hace al llamar a que en el seno de la ONU se realice una conferencia sobre el tema y lo hace cuando critica la violencia de todo tipo”, agrega.Raouf Almalki, el embajador palestino en Colombia, por ejemplo manifestó en declaraciones a medios de comunicación esta semana, su agradecimiento con el presidente Petro.



"El presidente Petro ha mostrado ser un presidente objetivo, está reclamando una justicia para el pueblo palestino y diciendo que las víctimas palestinas no son menos que las víctimas isralíes", agregó.

Embajador palestino Raouf Almalki, y el presidente Gustavo Petro. Foto: EL TIEMPO

Sebastián Bitar, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, en cuanto a la institucionalidad de la Cancillería que se mencionó anteriormente señala que esta, históricamente, “no ha sido robusta como para generar posiciones de Estado bien hechas. Ha respondido más a las agendas coyunturales y políticas de los presidentes”.



Afirma, sin embargo, que hubo un símbolo que, en su opinión, dejó en evidencia la “debilidad” del ministerio. El docente se refiere al cambio de posición oficial que hubo: inicialmente, emitieron un comunicado en el cual condenaron con firmeza el ataque terrorista del 7 de octubre. Pero luego lo borraron de sus redes sociales - en el chat de periodistas lo mantuvieron - y publicaron otro más en la línea del jefe de Estado.

Canciller Álvaro Leyva y el presidente Gustavo Petro. Foto: EL TIEMPO

“La Cancillería muestra una subordinación a los caprichos del Presidente, que en vez de tener una postura de Estado, utiliza su posición ideológica para responder”, agrega Bitar.



Pese a esto, otros expertos consultados por este diario resaltan que un aspecto que sí se debe destacar del Ministerio de Relaciones Exteriores es el rol que ha tenido la embajada de Colombia en Israel, ya que desde la Cancillería y su misión diplomática allá coordinaron con éxito el regreso de 220 connacionales en dos vuelos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

El segundo vuelo de colombianos en su regreso a Colombia. Foto: Cancillería

La embajadora Margarita Manjarrez, en diálogo con este diario, resaltó además que pese a los pronunciamientos que se han generado desde Colombia, las relaciones diplomáticas con Israel están bien. "Todo lo que los diplomáticos construimos día a día en nuestro trabajo se ve en los momentos de crisis y nosotros tenemos con Israel una buena relación", puntualizó.

En un vuelo humanitario de la FAC, llegó a Catam un grupo de 110 compatriotas que vienen de Israel, luego del ataque terrorista del grupo Hamas Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Ahora bien, Castrillón dice que si bien no es del todo malo que la vocería sobre esta guerra se esté centrando en los mensajes digitales del Presidente, "sí es preocupante que no se está siguiendo una vía regular ni un proceso para determinar, ante cierta situación, cuando habla el Presidente y cuando el canciller. Ahí sí hubo un error".



Bitar indica que otro error que se está cometiendo desde el Ejecutivo tiene que ver con el hecho de que las posiciones ideológicas del Presidente parecieran ser más importantes que "tener una postura razonable de política exterior".



(Le sugerimos: Presidente Petro se pronunció sobre posición que EE. UU. ha tomado en conflicto en Gaza)

La imagen internacional de Colombia

Los internacionalistas agregan que otra implicación tiene que ver con la imagen internacional que proyectó Colombia con esta serie de respuestas que ha tenido el mandatario.



Luisa Lozano, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, explica que “el Gobierno no puede dudar ni un momento en que lo que sucedió fue un ataque terrorista, hecho por un grupo terrorista, que atacó a un grupo de civiles. Eso es condenable independientemente de si se apoya la causa palestina o si se está a favor de Israel”.



Lozano, además, menciona que esta postura de no condena puede afectar la credibilidad del Presidente en el exterior y esto podría complicar, de paso, el objetivo que tiene de ser un líder regional.



En eso concuerda Andrés Felipe Pinzón, internacionalista de la Universidad del Rosario, quien dice que el hecho de no condenar el ataque terrorista "le quita la fuerza que había conseguido parcialmente en escenarios regionales. Sus declaraciones han hecho que se ponga en entre dicho si realmente es el "gran defensor de la vida"".

​

Los analistas, por último, cuestionan el silencio que ha mantenido el mandatario frente al asesinato de la pareja colombiana a manos de Hamás.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA