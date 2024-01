Presidente Petro llegó a zona de derrumbe en Chocó y declaró estado de desastre natural

El presidente Gustavo Petro ya está en la zona afectada por un alud de tierra que sepultó una vivienda y varios vehículos en Chocó. El mandatario arribó en la mañana de este domingo al departamento junto con Laura Sarabia, directora de Prosperidad Social, y Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; y declaró el estado de desastre natural.



En esta emergencia, ocurrida el viernes en la carretera que une a Medellín con Quibdó, cerca de la localidad de El Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, murieron al menos 33 personas, según datos de la Gobernación de ese departamento.

El primer mandatario anunció además que el Invías tendrá 500.000 millones de pesos adicionales para atender los derrumbes y realizar obras de mitigación en la carretera.



"Se va a declarar estado de desastre natural, este decreto tendrá un efecto concreto y es que podremos trasladar partidas presupuestales de un lado a otro. 500.000 se van a trasladar de la Ani a Invías para que se pueda acometer, no solo el final de la obra, sino que se realicen trabajos de aseguramiento de taludes", dijo Petro, y aseguró que hay un avión de la FAC que transporta ayudas para los damnificados.



El mandatario también anunció que creará un "puente aéreo" con la Fuerza Aérea para combatir la especulación en los precios de los tiquetes. "Será para, por lo menos, en el tema de alimentos en Quibdó y en el Chocó, pues no sufra alteraciones debido a que esta vía va a tener múltiples interrupciones durante los siguientes dos o tres meses", agregó.



De igual forma, confirmó que el próximo jueves se reunirá con todos los alcaldes del departamento para analizar, no solo la situación de la vía, sino con otros problemas a los que se enfrenta la región.



"Este Gobierno ha tomado la decisión, no ahora sino desde hace un año, de redistribuir los recursos de tal manera que este territorio excluido tenga una mucha mayor inversión pública", manifestó.



Y complementó sobre el tema concreto de la vía: "Nosotros, a través de ese decreto, vamos a trasladar una cuantía que aún no es la suficiente para finalizar la carretera, pero que por primera vez contempla no solo acabar la obra física de la carretera asfaltada, sino el sistema de seguridad".

La aeronáutica civil debe investigar las empresas de aviación que elevaron precio de tiquetes aprovechando la tragedia. No se debe establecer negocios sobre la sangre.



La guardia indígena ha colaborado desde el primer momento en encontrar las víctimas. Rechazo la calumnia de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 14, 2024

Continúa la búsqueda de desaparecidos



Según el alcalde de El Carmen de Atrato, Jaime Herrera, todavía hay varios desaparecidos. Un testigo de los hechos narró a EL TIEMPO que en una casa que fue barrida por el deslizamiento se refugiaban decenas de personas afectadas por el bloqueo de la carretera, causado por un alud de tierra previo que dejó varios carros atascados en la vía.



La búsqueda de víctimas, que este sábado se tuvo que suspender por intensas lluvias, se reanudó este domingo.



Las labores de búsqueda y rescate son llevadas a cabo por miembros del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil y los bomberos de El Carmen de Atrato.

REDACCIÓN POLÍTICA

