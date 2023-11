Presidente Petro llegó a San Francisco para la cumbre de la APEC

Un poco antes de las 3:00 pm de la tarde de Colombia, y el mediodía de California, el presidente Gustavo Petro llegó a San Francisco (EE.UU.) para cumplir con la asistencia a la cumbre de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico en español). El mandatario llegó con un ligero retraso debido que su intención inicial era viajar desde la noche del miércoles.



Desde hace varios años Colombia ha tenido intenciones de pertenecer a este bloque, actualmente conformado por 21 países y que por Suramérica cuenta con la representación de Chile y Perú. Colombia ha presentado su solicitud de admisión desde 1995 pero no se ha dado. Esto no ha sido impedimento para que se participe de los encuentros en el marco de esta.



Debido al cambio de agenda del presidente aún no está claro a cuáles actividades alcanzará a estar el primer mandatario. Lo que se sabe es que después de su paso por San Francisco se espera que el mandatario salga este viernes hacia Venezuela para cumplir con un nuevo encuentro bilateral con Nicolás Maduro.

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: Presidencia

Además de presidente, su delegación está conformada por el canciller Álvaro Leyva; el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo; la cónsul en San Francisco, la embajadora Sonia Pereira; la secretaria presidencial para las comunicaciones, María Paula Fonseca: el jefe de la Casa Militar. coronel Hair Ardila; y el jefe de protección presidencial, coronel Carlos Alberto Feria.



Además de la presencia especial de Colombia, la cumbre espera congregar a líderes de la mayoría de las 21 miembros de la Apec, el cual está conformada por Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Corea del Sur, Chile, China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

Una nueva llegada tarde del presidente

El viaje del presidente Gustavo Petro a San Francisco, Estados Unidos, para participar de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (Apec) comenzó con retrasos. La comitiva que estará con el primer mandatario fue citada a las 3 de la tarde del miércoles 15 de noviembre para preparar el despegue hacia California pero finalmente salieron a las 5:45 de la mañana de este jueves.



Según lo que pudo averiguar este diario, a la 1 de la madrugada el conjunto de personas que iban a acompañar al presidente en este viaje internacional fueron informadas de que este último iba a dormir unas horas antes de salir, por lo que les pidieron regresar a sus hogares y volver a las 5 de la mañana de este jueves.