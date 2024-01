Presidente Petro llegó a Roma para audiencia privada con el papa Francisco

Luego de su participación en el Foro Económico Mundial, el presidente Gustavo Petro arribó a Roma, en donde sostendrá, el próximo viernes en el Palacio Apostólico del Vaticano, una reunión con el papa Francisco.



(Además: Petro a Cabal: 'No tengo que responder por ningún crimen, pues no los he cometido').

“El viernes vamos a hablar de la paz, la paz colombiana en primerísimo lugar, con todo lo que eso implica, y de la paz mundial”, dijo este miércoles el presidente Petro al confirmar su reunión con el Papa Francisco en el Vaticano.



Se trata del primer encuentro entre el sumo pontífice y el jefe de Estado desde que este último llegó a la presidencia. El encuentro más reciente entre Francisco I y Gustavo Petro ocurrió en febrero de 2022, cuando este último era candidato.



(Le puede interesar: Presidente Petro acepta disculpas por divulgación de video editado de su intervención).



Sin embargo, el pontífice ya recibió a otros miembros del Gobierno durante los últimos meses. En enero del año pasado recibió a la primera dama Verónica Alcocer en una audiencia privada que duró media hora, y más tarde, en diciembre, se reunió con la vicepresidenta Francia Márquez.

#AEstaHora | El Presidente @PetroGustavo y su comitiva ya se encuentran en Roma, Italia, para asistir a la reunión programada con el Papa Francisco (@Pontifex_es). El tema central en este encuentro será la Paz en Colombia y en el mundo. pic.twitter.com/gn9JfFHar5 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 17, 2024

La Santa Sede confirmó que el Papa Francisco recibirá al presidente Petro el viernes en una audiencia privada en el Palacio Apostólico del Vaticano. El encuentro está previsto para las 10:30 hora local (4:30 a.m. hora colombiana).

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias