El presidente Gustavo Petro arribó este sábado a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en donde asistirá a la 78º Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará entre el 19 y el 23 de septiembre.



El lema de este edición de la asamblea será 'Reconstruir la confianza y reactivar la solidaridad mundial' y contará con líderes de naciones de todo el planeta.



Se trata del tercer viaje del primer mandatario en septiembre tras los realizados a Chile, para asistir a la conmemoración de los 50 años del golpe militar contra el entonces presidente de Chile, Salvador Allende, y a Cuba, en donde participó en la cumbre G77 + China.



Antes de asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe de Estado participará en una feria de servicios en el condado de Queens con la comunidad colombiana.



Los dos ejes sobre los cuales se centrará su visita serán la defensa de la política de 'paz total' y la crisis climática.

El Presidente @petrogustavo llegó a Nueva York para cumplir una agenda internacional en EE.UU. y participar en la 78ª Asamblea General de la ONU, un encuentro en el que se reúnen los líderes mundiales para debatir asuntos, desafíos y soluciones de interés global.… pic.twitter.com/RV1EfdvuaY — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 16, 2023

¿Qué dijo en su visita a Cuba?

Presidente Gustavo Petro en la Cumbre G77+China en La Habana, Cuba. Foto: Eliana Aponte/ Para EL TIEMPO

En su intervención ante la Cumbre G77+China, realizada en La Habana, el presidente Petro volvió a hablar de su propuesta de deuda a cambio de acción climática y cuestionó que durante el encuentro no se incluyeron dos temas cruciales: la necesidad de pasar a economías descarbonizadas y el conflicto entre de Rusia y Ucrania.



En este punto, señaló que no se trata de tomar partido por un país u otro, sino que dicha “discusión tiene una cosa que enturbia" pues se están "matando entre sí”. En ese sentido, abrió la discusión más allá del tema de Ucrania y Rusia y dijo que dicho conflicto es igual a lo que ocurre en medio oriente con Israel y Palestina.



No sería hora de que el G77 le diga que llegó la hora de dos foros de paz. Una conferencia de paz de la guerra en Ucrania y otra por la ocupación palestina”.



Por tal motivo, propuso plantear a la ONU abordar dos temas centrales: la guerra y la paz (Ucrania-Rusia e Israel-Palestina), y la crisis climática para salvar el planeta.

