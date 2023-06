El presidente Gustavo Petro aterrizó este jueves en La Habana para asistir a la clausura del tercer ciclo de negociaciones de paz entre su Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).



Dicho evento se llevará a cabo el día siguiente.



(Puede leer: 'Es la primera vez que el Eln pacta un cese bilateral por seis meses': Danilo Rueda).

Este jueves se confirmó el cese bilateral por seis meses. Foto: Presidencia

El mandatario llegó a la capital cubana -sede rotatoria de las conversaciones y país garante del proceso- sobre las 8 p.m. (hora local) con 12 horas de retraso sobre el horario inicialmente previsto, ya que la clausura estaba en principio agendada para este jueves.



No obstante, las partes anunciaron en un comunicado conjunto poco antes de la ceremonia que habían solicitado posponer la clausura 24 horas para "ultimar detalles de los textos de los Acuerdos de Cuba y sus respectivos protocolos".



(En contexto: Este jueves no se firmará cese del fuego bilateral con el Eln para hacer 'ajustes').



Es la primera vez que el Presidente acompaña el cierre formal de una ronda de diálogo, lo que ha animado las expectativas en torno a lo acordado. Petro no acudió ni a la de Venezuela (noviembre) ni a la de México (marzo).

EFE