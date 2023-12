Presidente Petro le responde a Marbelle y anuncia medidas legales en su contra

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en la noche de este martes en defensa de su hija menor Antonella luego de un trino de la cantante Marbelle.



"Ser habitante de calle no es para estigmatizar pero zaherir y hostigar una menor de edad es una bellaquería muy ignorante", aseguró el primer mandatario.



Después indicó: "De algunos espectadores del partido de fútbol en Barranquilla se puede excusar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad, pero aquí se hace con premeditación. Mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo".

Y es que en la publicación de la artista se replicó una imagen en la cual aparece Antonella. En el mensaje inicial se lee: "En esta foto no veo a ningún habitante de calle, ¿y ustedes?". A lo que la cantante respondió: "Solo una...".



La menor es la única mujer que aparece en la fotografía que se tomó el 24 de diciembre, en un almuerzo que se hizo en Casa de Nariño para celebrar la Navidad. Allí estuvo presente el primer mandatario con su hija menor, por lo que la cantante estaría haciendo referencia a ella en su mensaje.



Presidente Petro en el almuerzo en Casa de Nariño. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

No es la primera vez que se anuncian medidas en contra de Marbelle por sus mensajes contra funcionarios del Gobierno o en este caso, sus familias. El año pasado, la vicepresidenta Francia Márquez la denunció por injuria.



Luego de una audiencia de conciliación en agosto de 2022, Marbelle se retractó de las palabras que compartió en contra de Márquez. El mensaje en tono conciliatorio de la cantante se dio hacia las 10:30 de la noche, día para el cual ella estaba citada en el búnker de la Fiscalía.

Francia Márquez y Marbelle. Foto: Prensa Francia Márquez - Instagram: @marbelle.oficial

En su cuenta de X, antes Twitter, Marbelle manifestó que "de acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo".



Seguido a ello, la cantante colombiana expresó en el mismo hilo que rechaza el racismo, y que ofreció disculpas a todas las comunidades afrocolombianas a las cuales pudo herir con sus fuertes comentarios en contra de la vicepresidenta.



En ese orden de ideas, Marbelle cerró su mensaje aclarando que "tampoco puedo afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas Farc".



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA