Presidente Petro le propone a Residente concierto gratuito por crisis en Franja de Gaza

A través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro le extendió una invitación al cantante René Pérez, más conocido como Residente, para que participe de un concierto gratuito en Bogotá, Colombia, en rechazo a la situación que está ocurriendo en la Franja de Gaza.



"Me gustaría que Rene y todo el que quiera usar el arte para criticar el genocidio contra el pueblo palestino me acompañaran en la plaza de Bolívar o en el parque Simón Bolívar de Bogotá en una gran concierto contra el genocidio y por la vida", dijo el presidente.



El mensaje del primer mandatario se originó en una publicación en la que el cantante invita a artistas a usar sus redes sociales para manifestarse y denunciar lo que está haciendo el Estado de Israel en la Franja de Gaza.



Además de la invitación, Gustavo Petro añadió: "Que de Bogotá saliera un grito de humanidad contra la infamia. Y que de allí fuéramos a Medellín, a Cali y a Barranquilla y las regiones de Colombia salieran en caravanas a encontrarnos en medio del arte y de la música a juntarnos para gritar Basta, ¡detenga la matanza señor Matanza!", añadió el presidente.



No es la primera vez que el presidente habla de un concierto en solidaridad con Palestina. En noviembre, en respuesta a un evento similar en Chile, este dijo en sus redes sociales si habría algún organizador que se animara a hacer un evento de ese tipo en Colombia. También habló de una invitación a Roger Waters para un evento de ese tipo.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 1, 2024

Tampoco sería la primera vez de un concierto gratuito de Residente en una administración de Gustavo Petro. Cuando este fue alcalde de Bogotá, en la capital se llevó a cabo un concierto gratuito en la Plaza de Bolívar con la presencia estelar del cantante puertorriqueño.