Al presidente Petro le hicieron una invitación en Roma: ¿de qué se trata? / En secreto

Durante su encuentro con la Comunidad de Sant’Egidio, que tuvo lugar el jueves en Roma, el presidente Gustavo Petro recibió una invitación formal para que asista al Encuentro Internacional por la Paz, un evento que reúne a los líderes de las grandes religiones mundiales y al que asisten algunos de los personajes más destacados de la política mundial.



Esta edición del evento, a la que asistirán representantes del cristianismo, islam, judaísmo, entre otros cultos, se realizará en París (Francia), en noviembre. Representantes de la comunidad religiosa comentaron que el mandatario colombiano, así como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya aceptaron la invitación.



Haciendo cuentas



Los partidos políticos están haciendo cuentas porque este año recibirán menos plata. ¿Por qué? Con la proliferación de colectividades –hoy tenemos 37 y se espera que en los próximos meses la cifra se incremente– los recursos que les da el Estado para su funcionamiento, que este año son 102.000 millones de pesos, deben repartirse entre todos. Y si bien los partidos tradicionales y que más curules tienen en las distintas corporaciones públicas se quedarán con la mayor parte del dinero, lo cierto es que tendrán una reducción considerable.

Siguen los movimientos



A los nombres de Martha Alfonso y Santiago Osorio, quienes tendrían el guiño de la Casa de Nariño para ser presidentes de la Cámara de Representantes en la tercera legislatura - que se inicia en julio y le corresponderá a la Alianza Verde - se sumó una nueva candidata que en Palacio ven con buenos ojos.



Se trata de Olga Lucía Velásquez, quien tiene más experiencia, algo que podría ayudar a consolidar unas mayorías. Pero en la puja también está Katherine Miranda. La representante ya se reunió con Carlos Ramón González, integrante de su partido, para tratar de llegar a consensos alrededor de su candidatura. Faltan todavía seis meses, pero hay bastantes movimientos en la colectividad.

Olga Lucía Velásquez (derecha) Foto: Archivo particular

El viaje en metro



El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sorprendió a los paisas cuando el jueves, tras la junta de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), que se hizo en el sur del valle de Aburrá, se devolvió para la Gobernación, en el centro de Medellín, en metro. Rendón llegó tarde a la reunión por la congestión vehicular, por lo que decidió utilizar el sistema de transporte de regreso, donde incluso aprovechó para conversar con algunos pasajeros. Se comprometió a montar más seguido en el transporte público.

Otty, a debate de control político en la Cámara





El representante a la Cámara por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui tiene previsto viajar en los próximos días a La Habana, donde se hará nuevo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y el Eln. Además de reclamarles a los líderes de esa guerrilla por el crimen de los 22 cadetes de la Policía, anunciará la primera citación de control político al nuevo comisionado de Paz, Otty Patiño, para que informe en qué va el proceso con esa organización. Patiño también fue jefe del equipo negociador del Gobierno en esos diálogos.

Otty Patiño, alto comisionado de paz. Foto: Ernesto Mastrascusa. EFE

Sería un solo director



Entre algunos de los miembros del partido de ‘la U’ toma cada vez más fuerza la idea de tener un solo director y no renovar la codirección, que es la figura con la que funcionan actualmente tras la salida de Dilian Francisca Toro, quien ahora es la gobernadora del Valle. No ha funcionado compartir el liderazgo del partido. Prueba de esto es que aunque se pidió no votar la reforma de la salud, ‘la U’ fue clave en la aprobación en la Cámara. Ya habría consenso en que no sería un congresista quien sea el jefe del partido, y la exgobernadora Clara Luz Roldán y el exregistrador Alex Vega siguen sumando apoyos.

