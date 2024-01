'Somos guisos con orgullo': la respuesta del presidente Petro por apoyo a Palestina

El presidente Gustavo Petro, en la noche de este martes, le respondió a una ciudadana que en su perfil de X publicó un mensaje criticando a los seguidores del primer mandatario.



(Puede leer: Presidente Petro pide que se demanden mesas directivas de concejos de Bogotá y Medellín)

La mujer aseguró: "No hay nada más guiso aspiracional que un petrista con bandera de Palestina en su perfil de redes sociales. No han salido ni a Melgar y se las vienen a dar de defensores internacionales".



Ante esto, el mandatario le respondió: "¿Qué tendrá contra los guisos? ¿Los guisos son los que trabajan? Nosotros sí estamos con los trabajadores y las trabajadoras".



En su mensaje complementó: "Somos guisos con orgullo y nos sentimos solidarios con otros guisos del mundo: los negros de Africa, los trabajadores inmigrantes en Europa y los bebes guisos de Palestina que bombardean y asesinan los no guisos: los inhumanos".

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro - Marcha pro Palestina en Londres Foto: Presidencia - EFE

El jefe de Estado, en reiteradas ocasiones, ha defendido a Palestina y ha sido enfático en que es necesario convocar a unas conferencias de paz que puedan poner fin al conflicto que se lleva a cabo en la franja de Gaza.



El pasado 24 de diciembre, por ejemplo, indicó: "Donde estaba el pesebre cayeron bombas. A los 8.000 niños palestinos muertos bombardeados que son el niño Dios".



En noviembre del año pasado, por otro lado, anunció que Colombia presentará una proposición ante la Organización de las Naciones Unidas "para que Palestina sea aceptada como Estado pleno".



En ese entonces, agregó que Colombia no comprará armas a los países que negaron o se abstuvieron de votar la proposición en la ONU para que se decretara el cese del fuego en Gaza.

Facebook Twitter Linkedin

Una mujer palestina llora mientras transportan a los heridos en una ambulancia tras los ataques aéreos israelíes. Foto: AFP

El Ministerio de Sanidad de la Franja palestina reportó que la cifra de muertos en Gaza por la ofensiva militar de Israel, con corte al 28 de diciembre, superan los 21.300 y los heridos son más de 55.600. Según información de Efe, la mayoría de muertos y heridos son mujeres y niños.



(Puede leer: Estas son las terribles cifras de muertos que ha dejado conflicto entre Israel y Hamás)

Israel advierte que la guerra contra Hamás en Gaza 'continuará a lo largo del 2024'



Israel, por su parte, advirtió que la guerra contra Hamás en la Franja de Gaza continuará "a lo largo" de 2024. Daniel Hagari, portavoz del Ejército israelí, anunció a las tropas que algunos reservistas harían una pausa para prepararse para "combates prolongados".



El ejército "debe planificar con anticipación, ya que se nos pedirá que realicemos tareas y combates adicionales a lo largo de este año", señaló.

Facebook Twitter Linkedin

soldados israelíes operando en la Franja de Gaza. Foto: Ejército israelí/AFP

Un funcionario del gobierno israelí le dijo a Reuters que el país retirará a algunos integrantes de la fuerza en Gaza para "dedicarse a operaciones más específicas contra Hamás", pero también para prepararse ante la posibilidad de un segundo frente de batalla en la frontera norte. Esta vez con el grupo Hezbolá, que opera desde el Líbano y bombardea el norte del país desde el inicio del conflicto con Hamás.Ese mismo funcionario aseguró que varios reservistas del Ejército regresarán de manera parcial a su vida civil con el fin de reimpulsar la economía tras varias afectaciones por la guerra.

La fuente también le dijo a Reuters que, si bien Israel controla gran parte de la Franja, el ejército entraría en una tercera etapa de la guerra que podría extenderse al menos seis meses. "Esto llevará al menos seis meses e implicará intensas misiones de limpieza contra los terroristas", dijo.



REDACCIÓN POLÍTICA con información de agencias*