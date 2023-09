El presidente Gustavo Petro vuelve a la calle. Y espera que sus seguidores salgan a acompañarlo en masa. La invitación suena loable: “Marcharemos por la vida este 27 de septiembre”, dijo sobre el porqué de las movilizaciones previstas en el país.



En los dos días siguientes, jueves y viernes, se realizarán en Bogotá, además, las jornadas el ‘Gobierno con el pueblo’, para que “la gente le exprese en directo sus necesidades” al Jefe del Estado, argumentan en la Casa de Nariño.



La oposición cree lo contrario. Considera que lo anunciado en Bogotá es una abierta participación en política, a un mes de las elecciones, de parte de Petro para darle un empujón a los candidatos del Pacto Histórico (PH). Y le ponen nombre propio: Gustavo Bolívar, a quien las encuestas ubican en un segundo puesto en la intención de voto por la Alcaldía Mayor.



“Los bogotanos y bogotanas no son idiotas. Esas reuniones son políticas y las van a usar para impulsar a Bolívar, se va a notar, y los votantes los van a castigar, ya no les creen”, dice Carlos Fernando Galán, aspirante del Nuevo Liberalismo y quien lidera varios sondeos.

Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, cuando eran senadores de Colombia Humana. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Desde la otra orilla, David Racero, representante a la Cámara por el PH, pide no hacer juicios de valor. “El ‘Gobierno con el pueblo’ es una estrategia que el Presidente viene haciendo desde que empezó su mandato. Por ejemplo, la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) fue así: de manera participativa, en los territorios con las comunidades”.Pero ¿por qué en este preciso momento en Bogotá? “Porque Bogotá vive una de las situaciones más complejas en seguridad y lastimosamente la alcaldesa no ha sabido entregar soluciones”, dice Racero.

‘El Gobierno con el pueblo’, como desde Presidencia bautizaron este formato, sería similar al realizado en La Guajira en junio. En la primera jornada se hará un consejo de seguridad y un diálogo popular, al siguiente día se harán dos actos más con los ciudadanos. Se harán mesas para elegir a los líderes que serán interlocutores.



Petro, por su parte, desembarcará con todo su gabinete, a quienes algunos aseguran se les ‘exigió’ cuota para las movilizaciones, y altos consejeros. El círculo que rodea al Presidente también se desmarca de quienes creen que se trata de un acto para intervenir en la campaña.



Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Al consultar ministros, estos niegan esta posibilidad: “Sería un delito y falta disciplinaria”. Cercanos a la consejera para las regiones Sandra Ortiz también marcaron distancia a esa tesis y señalaron que en los eventos dejan claro que se está en el marco de la ley de garantías y nadie puede hacer proselitismo.



Sin embargo, en el ambiente gravita la inquietud de que las reuniones del Presidente del jueves y viernes son, al menos, inoportunas. No solo porque coinciden con la entrada en la recta final de la campaña, sino por la tensa relación del presidente Petro con la alcaldesa Claudia López. Apenas han pasado horas desde que ella lo acusara de “saboteo y maltrato” a la capital.

“No tiene ninguna lógica que el gobierno del presidente Duque le girara más renta básica a más familias en pobreza en Bogotá que el gobierno del presidente Petro. No puede ser que nos resultó más propobreza el presidente Duque que el presidente Petro”, dijo Claudia López. “Es una barbaridad histórica”, le respondió Petro.

La alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro. Foto: Alcaldía de Bogotá y Presidencia

Por la importancia de Bogotá y de sus protagonistas, los días por venir tendrán la atención de todos los actores políticos. “Si es para hacer política proselitista por las elecciones regionales es al menos penoso”, dicen fuentes cercanas al expresidente César Gaviria Trujillo. “Si es para llevar soluciones, bienvenido que el Gobierno se haga sentir en inversiones y desarrollo”, esperan desde la dirección del Partido Liberal.



Para Gonzalo Araujo, politólogo de la Universidad Javeriana, la correría en las localidades de Bogotá del Presidente y su gabinete con la excusa de socializar el Plan de Desarrollo –aprobado ya hace meses– “pareciera un intento del Gobierno de reconectarse con la gente, con sus votantes”. “Se pretende orientar la conversación política electoral”, dice este analista.

“Presidente no interfiera en las elecciones”, le pide el candidato de Cambio Radical, general en retiro Jorge Luis Vargas. Para él, eso es lo que va a ocurrir ambos días.

Para el miércoles, día en el que hay previstas marchas a lo largo y ancho del país, Bolívar anunció su papel recogiendo una frase de las Madres de la Plaza de Mayo: “Los pueblos se liberan con las plazas llenas. Los pueblos nunca se liberan desde un escritorio”, dijo. “Este miércoles 27 de septiembre salgamos a defender al gobierno de Gustavo Petro. No es hora de tibiezas. Encabezaré la marcha en Bogotá, con alegría y amor por la causa”.



La única certeza es que la campaña en Bogotá, a partir de esta semana, ya no será como hasta ahora.



Armando Neira

EDITOR DE POLÍTICA

En X: @armandoneira