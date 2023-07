Este martes, el gobierno de Gustavo Petro juramentó oficialmente a Laura Gil y a Alejandro Peláez como embajadores. La primera será la representante ante Austria y el segundo estará en la embajada de Colombia ante Corea del Sur. Ninguno de los dos hace parte de la carrera diplomática.



Hasta hace unos meses, Gil Savastano fue la vicecanciller. Sin embargo, por diferencias con el canciller Álvaro Leyva salió del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además de este cargo, ha sido consultora de la Naciones Unidas y la OEA. También fue docente en la Universidad Externado.

Laura Gil será la nueva embajadora en Austria. Foto: Presidencia

En cuanto a Peláez, este es administrador de empresas. Este ha sido parte de ProColombia, en las oficinas comerciales de Brasil e India, y gerente de nuevos negocios en Zonamerica.



En el acto de posesión, el presidente Gustavo Petro comentó que son “prácticamente los últimos embajadores que se nombran en este gobierno”. Luego, tuvo unas breve palabras para cada uno de los nuevos embajadores.



En cuanto Peláez, el mandatario destacó que se ha “venido dialogando con los funcionarios de Corea en materia de colaboración que tiene que ver con el catastro multipropósito y las capacidades tecnológicas que estos países han alcanzado y nos pueden aportar”.



En este sentido, el presidente habló de una relación casi de sangre, debido a la participación colombiana en la guerra de Corea, por eso dijo que “la relación debe ser lo más estrecha posible”.



En ese sentido señaló que Colombia debe aprender de Corea del Sur que ha salido adelante gracias a “un proceso muy planificado de construcción económica”, y de una reforma agraria que “permitió un proceso de industrialización a profundidad”.



En cuanto a la nueva embajadora en Viena, el primer mandatario señaló que su misión “tiene que ver con el cambio de política antidrogas en la convención de Viena para que no siga produciéndose violencia en Colombia y en América Latina”.

Alejandro Peláez será el nuevo embajador en Corea del Sur Foto: Presidencia

En ese sentido, el primer mandatario dijo que el Congreso no estuvo a la altura frente a la posibilidad de cambiar el paradigma sobre la droga: “Colombia debe liderar un cambio que implica más realismo para detener los procesos nefastos”. Por último, catalogó a Gil como “una mujer faro en las discusiones políticas e intelectuales de Colombia”.

¿Gil inhabilitada por doble nacionalidad?

El decreto 274 del 2000 entra a reglamentar la carrera diplomática y señala en su artículo 20 que para hacer parte de ella se debe “ser colombiano de nacimiento y no tener doble nacionalidad”. Este punto ha sido usado para decir que Laura Gil no podría ser embajadora, puesto que es uruguaya de nacimiento.



Sin embargo, distintos expertos le comentaron a EL TIEMPO, que esto no es así, pues este decreto no aplica en su caso, al ser un nombramiento provisional. De acuerdo con el profesor e internacionalista David Castrillón, el decreto 274 no aplica en el caso de Gil: “los requisitos para provisionales son otros, y para los de libre nombramiento casi que no hay requisitos”.