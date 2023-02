El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, se refirió nuevamente a la reforma a la salud y al trámite que debe seguir el proyecto en el Congreso durante los próximos meses.

"La ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma a la ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla", señaló el presidente Petro.



Esta respuesta se da luego de que los senadores David Luna Alejandro Vega, Jonathan Pulido, Carlos Motoa, Catherine Juvinao y Alejandro Chacón, y los representantes Julia Miranda, Alvaro Rueda, Duvalier Sánchez y Juan Carlos Lozada, le enviaran una carta a los presidentes de ambas corporaciones solicitando que la reforma a la salud se tramite en sesiones ordinarias.

La ley 100 es una ley ordinaria y lo que hemos presentado es una reforma a la ley 100. La ley estatutaria de la salud ya existe y no deseamos reformarla. https://t.co/HOYJalK8JI — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 15, 2023

Los congresistas advierten que esta debe ser una ley estatutaria y no ordinaria, como fue presentada en la Cámara de Representantes, donde se iniciará la discusión en sesiones extraordinarias.



La discusión no es de poca monta, porque de haber vicios de trámite la Corte Constitucional podría tumbar la iniciativa, si ésta es aprobada. De allí que varias voces le están pidiendo al Gobierno que evalúe bien su estrategia de trámite legislativo, que por lo demás no pinta sencillo por las duras posiciones que hay en favor y en contra de la reforma.



"25 congresistas de partidos de gobierno, independientes y de oposición, solicitamos formalmente al gobierno tramitar la #ReformaALaSalud como ley estatutaria al transformar el contenido esencial del derecho a la salud. No arriesguemos su exequibilidad en la @CConstitucional", indicó la representante Catherine Juvinao.



Según la carta de los representantes, al tratarse de una ley que toca el derecho fundamental a la salud, esta debe someterse "a una discusión democrática y de control posterior cualificado propio de las leyes estatutarias".



"Como consecuencia de ello, el trámite del proyecto debe hacerse en sesiones ordinarias, la votación para esos preceptos es calificada y, dada su jerarquía, se exige una revisión previa de constitucionalidad en cabeza de la corte", se lee en el documento.

REDACCIÓN POLÍTICA

