Presidente Petro habla tras renuncia de Martha Zamora a la Agencia Jurídica del Estado

El presidente Gustavo Petro se refirió este lunes a la renuncia de Martha Lucía Zamora a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) luego de un incidente con el canciller Álvaro Leyva.



El canciller le habría reprochado fuertemente -incluso se habla de gritos- a Zamora por discrepancias en cómo enfrentar una demanda de la compañía Thomas Greg & Sons por la licitación fallida de pasaportes.

Zamora, en entrevista con Daniel Coronell en W Radio, confirmó el episodio que el presidente Petro días atrás negó en su cuenta de X. "Fue un momento tan duro para mí. Me interpela, ni siquiera el saludo", dijo en la emisora radial.



La funcionaria, quien este lunes remitió la carta de renuncia al primer mandatario, aseguró que reflexionó sobre la situación durante todo el fin de semana.

No hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados. https://t.co/Ioh5UjJJ1U — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2023

"Me dijeron que estaba transmitiendo un mensaje del presidente y que de inmediato presentara mi renuncia. Fue una persona de alto rango y le creo. No necesito que me tengan que declarar insubsistente o quedarme hasta último minuto. La vida me ha enseñado que cuando uno no debe estar en un sitio y, porque su nominador así lo quiere, ni siquiera lo cuestiona", añadió.



"Eso no fue gratuito lo que sucedió, ni los gritos, ni mi presencia en el comité de conciliación que se llevó a cabo en la Cancillería", relató.



Luego de estas declaraciones, el primer mandatario habló desde Dubái, ciudad a la que viajo para participar en la COP28.



"En realidad por problemas diferentes antes que ocurrieran los hechos y es lo que se utiliza para no generar afectación a la carrera personal de una persona. En realidad tengo distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público", dijo el presidente Petro este lunes en declaraciones recogidas por medios de comunicación.

Álvaro Leyva, canciller, Martha Zamora directora Andje y Juan Pablo Estrada, apoderado de Thomas Greg. Foto: Archivo particular

Ante las preguntas de los periodistas sobre si estaba o no conforme con la labor de Zamora en la entidad, el jefe de Estado señaló que "había unos distanciamientos por otras materias".



Asimismo, dijo que quiere que haya una investigación penal alrededor de la licitación de los pasaportes. "Desde el principio y públicamente yo pedí un proceso de esos… con unas cláusulas que en mi opinión predeterminan un posible ganador y eso no podía ser, en mi gobierno no se prefabrican licitaciones", agregó.



Hay que recordar que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervinó en el proceso para buscar una solución que evite la demanda multimillonaria por parte de Thomas Greg & Sons, esto luego de que la licitación para la expedición de pasaportes fuera declarada desierta.



Como lo informó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el jueves 30 de noviembre se adelantó una audiencia entre los implicadosy allí la Cancillería acogió la solicitud de la Andje de buscar una conciliación.

¿Qué más dijo Zamora?

Martha Lucía Zamora. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

Además de ratificar su renuncia al cargo y su denuncia en contra del canciller, la exfuncionaria habló de unas supuestas reuniones que habrían tenido lugar en Francia y en las que, según ella, estuvo presente Jorge Leyva, hijo del canciller Álvaro Leyva y otras personas interesadas en la licitación



“Se están llevando a cabo en un hotel en París. Me dieron el nombre del hotel y de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso. Además, es mi deber (…) yo soy servidora pública, tengo una información que me dieron que no he corroborado en ningún momento”, contó Zamora.



Además, señaló que pondrá esta información en conocimiento del fiscal general Francisco Barbosa y del director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía. "(...) son hechos supremamente graves relacionados con esta licitación en donde corren millones de pesos debajo de todo esto", complementó.

REDACCIÓN POLÍTICA

