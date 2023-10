Presidente Petro habla tras advertencia de XM sobre posible crisis en sector de energía

XM, el operador del sistema interconectado y administrador del mercado de energía mayorista de Colombia, realizó un análisis del riesgo financiero que persiste entre los comercializadores de energía eléctrica que operan en el país. Lo anterior por las deudas de la opción tarifaria y que agravan la exigencia en el flujo de caja y en la liquidez para enfrentar el fenómeno de El Niño.



EL TIEMPO, esta semana, conoció en primicia el informe en el cual se advierte sobre un posible efecto dominó que podría hacer colapsar financieramente a 36 empresas.



El presidente Gustavo Petro se pronunció este viernes al respecto y argumentó que la opción tarifaria fue un mecanismo que se usó durante el gobierno del expresidente Iván Duque "para rebajar tarifas a los usuarios en tiempos del Covid pero no fue un regalo, ni se pagó con las utilidades de las empresas del sector eléctrico", aseguró.

Foto: Jáiver Nieto. EL TIEMPO

El jefe de Estado aseguró que dicha medida "se volvió una deuda para los usuarios; las rebajas las pagarían los usuarios con más altas tarifas después, hoy, esas deudas se han transformado en déficit de las comercializadoras de energía, la mayoría públicas".



Agregó que el déficit, según cifras del Gobierno, supera los 5 billones de pesos.



"La posibilidad de pago de los usuarios ha sido dañada por la actividad especulativa de las generadoras que han elevado en casi 5 veces las tarifas de generación aun con los embalses llenos", añadió el Presidente.

Foto: Presidencia

Por otro lado, el mandatario sostuvo que las generadoras de energía como Enel, EPM, Isagen, las termos y otras no tuvieron pérdidas en la época del covid porque según dijo, vendieron la energía a las comercializadoras a precio de mercado.



"Ahora estas generadoras se aprovechan de la debilidad de las comercializadoras para quitarles los contratos, que es energía más barata, para pasarlos a la bolsa de XM, que es energía mucho más cara y que esta bajo fuertes maniobras de especulación", afirmó. Por último, el Presidente insistió en que tiene facultades constitucionales para intervenir, "pero fueron eliminadas por un magistrado del Consejo de Estado", cuestionó.

Foto: Presidencia

Y es que el pasado 3 de marzo, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 0227 del 16 de febrero pasado, con el cual el presidente Gustavo Petro asumió facultades regulatorias en materia de precios de los servicios públicos.



La decisión la tomó el alto tribunal al estudiar una demanda que presentaron Julián David Solorza y Lucas Arboleda Henao, quienes hacen parte del bufete DLA Piper Martínez Beltrán, y pidieron la nulidad del decreto por estimar que este fue expedido irregularmente porque el Presidente no podía asumir funciones que son del Congreso.



Argumentaron que el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios está sometido a reserva legal, es decir, debe ser tramitado por el Congreso; y sostienen que supuestamente el decreto fue expedido "con falsa motivación".



¿Qué fue lo que señaló XM en su informe sobre las empresas de energía?

XM planteó un escenario con aspectos que podrían ayudar o afectar la liquidez de los comercializadores como, por ejemplo, que no aumente la inflación mes a mes –un alza permite subir las tarifas de energía– y que se puedan pactar mayores precios en los contratos bilaterales entre comercializadores y generadores de energía.



Además, se tuvo en cuenta una disparada en el precio de energía en la bolsa a partir de octubre, el pago de subsidios por parte del Gobierno Nacional, que los desembolsos de los créditos de Findeter comiencen en diciembre y que un 7,5 por ciento de usuarios no paguen su factura.



Teniendo estos supuestos como base, XM advierte que 17 comercializadores identificados tendrían dificultades financieras, que podría generar un efecto sistémico en el cual se podrían ver afectados significativamente 19 agentes adicionales.



Igualmente, señalaron que el saldo de la opción tarifaria que no han podido recuperar las empresas podría llegar a los 8 billones de pesos, cuando hace tres meses se calculaba en 4,9 billones de pesos.

