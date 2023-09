Durante el acto de reconocimiento del movimiento sindical como sujeto de reparación colectiva, el cual fue retransmitido en televisión nacional en la noche de este jueves, el presidente Gustavo Petro se refirió a la incursión armada de un grupo de militares en la vereda Boca del Manso (Tierralta, Córdoba), el pasado 11 de septiembre, en donde encañonaron y amenazaron a los campesinos de la zona.



En su discurso se refirió nuevamente a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile y un grupo de víctimas utilizaron el espacio para pedirle al Gobierno que desclasifique la información sobre la violencia ejercida en contra del sindicalismo en el país.

“No se trata simplemente de un reconocimiento como sujeto de reparación colectiva, aquí hablo no como jefe de Gobierno, no como jefe de la Administración, sino como jefe de Estado, es decir, a nombre de los tres poderes públicos, aunque no todos los integrantes de esos poderes estarían de acuerdo conmigo, ni aceptarían mi jefatura”, dijo en la primera parte de su discurso.



Asimismo, el jefe de Gobierno, quien el miércoles señaló que el peor error de la Fuerza Pública es “volver al paramilitarismo y al despojo de tierras”, condenó nuevamente el hecho acontecido en Córdoba y afirmó que no se trata de un episodio aislado en contra de la población civil.



“No era un mensaje a los habitantes de El Manso, el mensaje era para la sociedad y para decirles que el Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden y en caos. Eso decían cuando Salvador Allende gobernaba", señaló el jefe de Gobierno.



Y agregó: "Pero el mensaje iba a un grupo social específico, a los hacendados de tierras productivas que no producen en Córdoba, porque antes les habían enviado una carta diciendo que organizaran las brigadas".



Luego, lanzó un duro mensaje sobre los motivos de la incursión armada en esta región del norte del país. "Los que dieron la orden de lo ocurrido ayer, es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares”, afirmó.



Además, señaló que ningún soldado se puede prestar para asesinar personas inocentes. "Ningún soldado de la patria se puede prestar para ese tipo de órdenes porque eso solo nos lleva a la barbarie y el Ejército de Colombia no se llena de honor o de gloria, se llena de sangre", agregó.



Y fue más allá. Señaló que el mensaje vino de personas que están asustados por los procesos judiciales que tienen en Colombia. "Yo les digo a los hacendados de Córdoba, es fácil: les estamos comprando no la hacienda, sino la mitad de la hacienda a precio comercial", concluyó.

El jefe de Gobierno condenó el episodio de violencia. Foto: Presidencia / Captura de video

El evento de reconocimiento, denominado ‘Reparar los sueños de libertad’, se realizó en el Hotel Hilton Corferias de Bogotá con la presencia de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, en representación del Gobierno.



El primer mandatario también se refirió, nuevamente, a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile -país que visitó esta semana- y comparó el número de crímenes contras sindicalistas en Colombia con las víctimas del régimen en el país austral.



"No repetir la historia pasa por reconocer lo que pasó. Aquí hacemos un reconocimiento de lo que pasó. Los números están aquí: 3.295 sindicalistas, hombres y mujeres asesinados (entre 1971 a 2023). Es como las viejas masacres de obreros a principios del siglo XX, no hay mucha diferencia", señaló el jefe de Estado.



Luego, volvió a comparar el ataque al Palacio de La Moneda con la retoma del Ejército al Palacio de Justicia en 1985, como ya lo había hecho días atrás en su cuenta de X (antes Twitter).



"Si comparo estas cifras con las chilenas, estas cifras son mayores. Es decir, quienes han desatado esta violencia en Colombia, los dueños de la codicia en Colombia, son peores que Pinochet. Allá uniformados, aquí de corbata", dijo.

Víctimas piden desclasificar archivos



Candelaria Nuris Vergara, víctima del conflicto. Foto: Presidencia

En el evento de reconocimiento, Candelaria Nuris Vergara, esposa de un trabajador asesinado en 1993, le pidió al presidente Gustavo Petro desclasificar la información sobre la violencia ejercida en contra del sindicalismo en el país.



“Estamos aquí para exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones de buscar a los desaparecidos forzadamente, que la Fiscalía realmente investigue a quienes ordenaron acabar con el movimiento sindical”, señaló Vergara.



Acto seguido, le pidió al presidente Petro cumplir con un pedido histórico del movimiento sindical en el país.



"Le pido desclasificar la información de los sindicalistas catalogados como enemigos internos y reparar al movimiento sindical y abstenerse de continuar con la estigmatización", agregó la mujer.

REDACCIÓN POLÍTICA

