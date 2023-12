Presidente Petro habla sobre caso de Van Camp's y manifiesta su respaldo a trabajadoras

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras la denuncia que hizo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien aseguró que en la planta de Van Camp's algunas trabajadoras supuestamente "tienen que usar pañal, porque no tienen los tiempos necesarios para ir al baño".



'Es mentira': Van Camp's rechaza acusaciones de Mintrabajo de supuestos abusos

El primer mandatario manifestó su total respaldo a las trabajadoras que han hecho públicas sus denuncias. La empresa, por su parte, ha negado que existan abusos laborales de este tipo.



"Mujeres trabajadoras y negras. Por eso las explotan, por eso no las escuchaban. Toda la fuerza del gobierno respaldándolas. Estamos con ustedes mujeres trabajadoras", aseguró.

Mujeres trabajadoras y negras. Por eso las explotan, por eso no las escuchaban. Toda la fuerza del gobierno respaldándolas.



Estamos con ustedes mujeres trabajadoras.https://t.co/E2DyOk4JEy — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 28, 2023

El mandatario, en otra publicación, respaldó las denuncias que hizo su ministra y fue enfático al asegurar que "no es mentira" lo que se ha dicho frente a la compañía. "Tienen trabajadoras tercerizadas desde hace 20 años", agregó.

¿Qué dijo la ministra de Trabajo sobre Van Camp's?

Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, se refirió a lo encontrado por inspectoras laborales. Foto: Mintrabajo

En una rueda de prensa de este 27 de diciembre, Ramírez aseguró que se hizo una inspección a dicha empresa que vende atún enlatado y que allí encontraron que “las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, se ha encontrado que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Por ejemplo, no tienen el tiempo para ir al baño”, indicó.



La Unidad Investigativa de este diario conoció el acta de la visita a la planta, la cual tiene fecha del 19 de octubre. Allí se señalan 16 hallazgos. Además, de la falta de un extractor de vapor a temperatura alta en la selladora de 4 libras ubicada en la línea 6; y de riesgos de caída en el áreas Lowe, se anota: "Descuento ilegal en salarios por control del tiempo en las necesidades fisiológicas".Según dice el texto, algunas trabajadoras señalaron que cuando tienen su periodo "deben usar paños desechables para no generar descuentos en nómina por ausencia en el puesto de trabajo, a falta de desarrollo de la actividad".

Puede leer más detalles de lo que dice el acta acá

La empresa Van Camp's negó lo dicho por la ministra

La compañía de forma inmediata publicó un comunicado en el cual niegan lo dicho por la ministra Ramírez.



“Seatech Internacional Inc, fabricante de la marca atún Van Camp's, rechaza tajantemente las afirmaciones sin fundamento de la señora ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre las condiciones de trabajo de nuestras colaboradoras”, se lee en el documento.

Este es el comunicado de Seatech Internacional Inc. Foto: Seatech Internacional Inc.

Luego dijeron que “no se puede atacar y estigmatizar a una compañía de esa manera” y sostuvieron que esas declaraciones atentan "contra los más de 35 años de labores, de aporte al país y de generación digna de empleo”.



Por último, anunciaron medidas en contra de la funcionaria.



REDACCIÓN POLÍTICA