'Nunca hubo restricción a la libre movilidad de magistrados': presidente Petro

En un extenso trino, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de los incidentes de este jueves, donde los que estaban en el Palacio de Justicia quedaron atrapados por varias horas ante el bloqueo de algunos manifestantes. El mandatario aseveró que se cumplieron con las medidas de seguridad y que nunca hubo violencia en los sucesos.

"Sé que no hubo violencia en ninguna movilización en el país, contrario a lo que cierto relato periodístico falso intentó posicionar en el país", dijo el presidente Gustavo Petro, que admitió fallas en el protocolo inicial de protección del Palacio de Justicia, pero fue corregida por su gobierno al poco tiempo.



"Sé que hubo fallas del protocolo de seguridad que debió desplegarse en el Palacio de Justicia de manera preventiva y desde el Palacio de Nariño las corregimos", dijo el mandatario, que aseguró que la acción preventiva ordenada por él "se ejecutó bien en tiempo, modo y lugar".



En ese sentido, el mandatario se mantuvo que no hubo en ningún momento actos de violencia durante las movilizaciones y que los intentos de entrara a la fuerza en la máxima sede de la justicia en Colombia solo fueron una cosa de cuatro personas y no duró más de 10 segundos, hasta que los mismo manifestantes lo impidieron.



"No hubo violencia en el país ningún herido, como solía suceder, y no son ciertas las noticias acerca de secuestros de magistrados o violencia sobre ellos. Nunca hubo restricción a la libre movilidad de magistrados", aseveró el primer mandatario.



Según el Presidente, fueron miembros de sus gobierno los que acompañaron a los magistrados e hicieron la solicitud de despejar las calles cuando hubo intentos de bloquear el paso. Sin embargo, según Gustavo Petro, fueron los propios togados los que dijeron a la una de la tarde que no era necesario y siguieron en sus labores.



"Sin embargo, y como medida precautelativa, dí orden terminante a las cuatro de la tarde de despejar el área para evitar cualquier sutuación más difícil más adelante. Se ejecutó la orden", añadió el primer mandatario, que aseveró que nunca hubo "ineptitud ni arrogancia".



"La corte suprema siempre contará con el apoyo del gobierno", concluyó el mandatario, que se mantuvo en que no hubo intentos de violencia en contra del edificio que alberga las tres principales cortes del país: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado.