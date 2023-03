Toda una polémica se ha generado este sábado en el país por unas declaraciones del director de la Policía, Henry Sanabria, quien habló sobre sus creencias religiosas con la revista Semana y mencionó que una de las estrategias que han implementado en operativos grandes contra criminales es practicar "exorcismos".



El presidente Gustavo Petro, quien se encuentra en República Dominicana en la Conferencia Iberoamericana, se refirió al respecto.

Presidente de Colombia en la Conferencia. Foto: PRESIDENCIA

Por un lado, mencionó que desde el Gobierno respetan las creencias religiosas de Sanabria. "En nuestro país hay libertad de cultos y hemos dicho que jamás perseguiremos a nadie por una creencia religiosa".



Pero hizo énfasis en la separación que debe haber entre las funciones propias de un funcionario del Estado y sus creencias, ya que estas "no pueden afectar el desarrollo constitucional de una función pública".



Por otro lado, dijo que desde el Ejecutivo intentan que las creencias no afecten las normas. "Él (el director de la Policía) ha sido respetuoso", manifestó.



El jefe de Estado aclaró que no ha visto que "la presencia de que una creencia se haya mezclado en las decisiones" de la Policía. Eso sí, dijo que está atento a escuchar si hay alguna crítica en ese sentido.

Resaltó que la Policía ha mejorado su labor. "Ha logrado mejores avances en interdicción de drogas, ha tenido un papel importante en la solución pacífica de conflictos sin lo que veíamos antes de violaciones de derechos humanos", agregó.

Henry Sanabria, director de la Policía. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Petro anunció que quiere viajar a Haití

El Presidente dijo que Colombia tiene una corresponsabilidad con Haití. Por un lado, afirmó que ese país ayudó a la independencia de nuestro territorio. Por otro lado, aseguró que mercenarios colombianos asesinaron al presidente Jovenel Moïse.

Un grupo de 18 colombianos fue capturado en Puerto Príncipe por el asesinato de Jovenel Moïse. Foto: Jean Marc Hervé Abélard / EFE

"(Fue) un hecho terrible de mercenarismo internacional. Por eso nos sentimos corresponsables, quisiéramos tener una participación", sostuvo.



Petro anunció que tiene la idea de viajar a Haití para establecer cuál sería la forma "más constructiva" de establecer el papel que juega Colombia allá.



