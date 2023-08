"Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades", escribió el presidente Gustavo Petro en 'X' (antes Twitter) como respuesta a los cuestionamientos sobre su estado de salud y su inasistencia a diversos encuentros.

"Al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo", agregó el primer mandatario colombiano en su publicación.



En su mensaje, Petro cita un video de 'Noticias Uno' en el que recopilan las críticas del fiscal Francisco Barbosa al Gobierno desde el Congreso de la Andi, celebrado la semana pasada en Cartagena.



En esa grabación, no obstante, el jefe del ente acusador no hace referencia a la salud del jefe de Estado.



En los últimos días, congresistas de la oposición han pedido que el Presidente se someta a un examen médico para conocer su estado de salud. Según han explicado, el objetivo de esto es conocer si tiene alguna complicación que le esté impidiendo cumplir con su agenda.



Se espera que la proposición se radique para que el Senado le haga dicha orden al mandatario. Eso sí, en la propuesta se contemplaría que estos exámenes sean anuales y que no solo sean obligatorios para el jefe de Gobierno, sino también para los alcaldes, gobernadores y vicepresidentes.

La propuesta de los opositores se conoció un día después de que el presidente Petro faltó al Congreso Empresarial Colombiano que realizó la Andi en Cartagena. Y es que justamente uno de los argumentos de los congresistas Christian Garcés y Juan Espinal. - del Centro Democrático - tiene que ver con las "constantes desapariciones" del jefe de Gobierno en sus viajes al exterior y con el incumplimiento a citas dentro del país.Desde el partido Cambio Radical se sumaron a la solicitud. La representante Carolina Arbeláez señaló que no debería ser normal que los colombianos no conozcan las razones de los incumplimientos del presidente.

¿Qué dijo el fiscal Francisco Barbosa en el Congreso de la Andi?

En el video de 'Noticias Uno', en el que se ve a al fiscal Barbosa hablar desde el atril del Congreso de la Andi, el funcionario hace mención al presunto atentado que habría planeado la guerrilla del Eln en su contra. Al respecto, dice que el presidente Petro manifestó que desconocía esa información.



(En datalle: Fiscal critica a Petro por no rectificar a Comisionado de Paz sobre plan de atentado)



“A pesar de su preocupación por mi seguridad, nunca rectificó a su subalterno, el alto comisionado de la Paz, Danilo Rueda, quien, de forma apresurada, miserable y desvergonzada, señaló que era irresponsable informarle al país sobre estos hechos y seguida cuenta le dio credibilidad a un comunicado del Eln”, cuestionó Barbosa desde Cartagena.



En su discurso, también dice que "existe una desconfianza institucional y social sin precedentes hoy en el país".



El jefe del ente acusador afirma que ha habido un “asedio” de mensajes y ataques directos a la Fiscalía por parte del propio presidente Gustavo Petro.

