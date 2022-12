El presidente Gustavo Petro estuvo en la ceremonia de Condecoración José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial a migistrados y magistradas, allí ofreció un discurso en el que hizo énfasis en la importancia de la justicia social con la población más pobre y excluida. Además, insistió en la necesidad de invertir más dinero en la rama judicial para tener más jueces y lograr más independencia.



🔴 #EnDirecto | Palabras del Presidente Gustavo Petro en la ceremonia de Condecoración José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial. https://t.co/yqA4Fcf9Hn — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 12, 2022

Habló del éxodo que viven "pobres, mujeres e inmigrantes, por lo que ellos son el foco de la construcción de la justicia social", que, agregó, "debe ir vinculada a la justicia ambiental".



Habló de la crisis climática que enfrenta el mundo y mencionó que "en la medida en que no se resuelva, construye una idea de deterioro de la existencia, por lo que nuestros hijos van a vivir en condiciones mucho peores. Además, si no se cambia el modelo económico, nuestros nietos van a vivir mal".



"Con la búsqueda de la justicia ambiental se le pueden otorgar derechos a la naturaleza -que son fundamentales- y eso nos permite vivir", mencionó el mandatario.



Dijo que defiende dos pilares de lo que el llama un 'Pacto Social', para desarrollar la justicia social y ambiental, para que se puedan desarrollar esos dos conceptos en Colombia.



Agregó que "las reformas judiciales se han centrado en una especie de búsqueda del poder administrativo y judicial. Casi todas las reformas judiciales anteriores se han centrado en discutir el poder, por lo que en su Gobierno se ha revisado la búsqueda de que la justicia llegue a los ciudadanos, por lo que se quiere que se tengan más jueces y más posibilidades de cercanía entre la justicia y la ciudadanía, lo que implica más presupuesto".



"La lucha que han tenido los gobiernos para politizar la justicia lleva a la destrucción de esa autonomía, por lo que ahora se necesitan más jueces y más dinero. Más independencia de la rama judicial. Ya se han dado elementos para una justicia restaurativa", dijo Gustavo Petro en su discurso.



A lo que agregó que "vamos a presentar unos nuevos recursos para tener más jueces y así tener justicia social y ambiental que garantice paz y democracia, dos objetivos que aún no se perfeccionan en Colombia, pero son un sueño de país".



Cerró felicitando a las personas condecoradas e insistió en la necesidad de "invertir nuevos recursos en la rama judicial".





CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

​ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

