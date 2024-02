Presidente Petro eleva el tono de sus mensajes sobre la supuesta campaña en su contra

Horas antes del comunicado de la ONU en el que hacen un llamado para concluir elección del fiscal y pide al Gobierno brindar garantías, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir este miércoles, en medio de un discurso en la Universidad Industrial de Santander (UIS), en que hay una "amenaza" contra su mandato.



(Además: Presidente Petro condecora con orden de Boyacá al Liceo Francés).

El mandatario se refería a la necesidad de dar el salto hacia las energías renovables y al rol que debe jugar Ecopetrol en esa transición, cuando volvió a denunciar una supuesta estrategia para sacarlo a él y a su Gobierno del poder.



“Yo creo que ese camino podría marcar un nuevo derrotero. Claro que la Fiscalía y Procuraduría quisieran atravesarse, ya habían anunciado hasta el apresamiento de (Ricardo) Roa, habían anunciado el apresamiento del presidente del sindicato de los maestros, habían anunciado el arresto del presidente de Colombia Humana, solo con el objetivo de trasladar un proceso contra el presidente de Colombia, con la intención de tumbarlo”, dijo el jefe de Estado.



(Le puede interesar: Petro: 'Los que excluyen a la CIDH y a la ONU desencadenan dictaduras y genocidios').



Luego, fue más allá y dijo que en estos entes hay gente que: “todavía se burla de que eso es un golpe de Estado”. “Aún se mantiene la amenaza”, señaló, y agregó que no está ejerciendo ninguna presión sobre la Corte Suprema para la elección de la nueva Fiscal General.



“Nosotros lo que estamos presionando es que aparezca la decencia e impida que el principal órgano investigador de Colombia termine en manos de los poderes criminales más grandes del país. ¿Qué clase de Colombia vamos a tener así?”, manifestó.



Además, señaló que él presentía que esto podía pasar. “Intuía que el simple hecho de entregar una terna con mujeres que no conozco personalmente, que no están ligadas a mí y que se puede garantizar que son independientes del poder político, iban a generar este terremoto”, concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias