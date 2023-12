Presidente Petro: 'Distinción entre consumidor y jíbaro es un asunto de inteligencia'

El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la polémica que se generó luego de la derogación del decreto firmado durante el gobierno de Iván Duque, que facultaba a la policía para decomisar la dosis mínima.



En su cuenta de X, el mandatario defendió el decreto publicado por Presidencia el pasado 7 de diciembre y aclaró qué va a pasar con aquellas personas que venden o distribuyen los estupefacientes.



"La distinción entre consumidor y jíbaro es un asunto de inteligencia policial simple. Los objetivos de la policía local son la destrucción de la banda delincuencial, la olla y la convivencia ciudadana", señaló el mandatario.



Hay que recordar que en el decreto 1844 de 2018 -el derogado-, se definió el procedimiento policial en casos de "comportamientos contrarios a la convivencia" relacionados con el porte y consumo de sustancias estupefacientes.



En ese documento se incluía, además del procedimiento para la verificación, las consecuencias de la infracción y el protocolo para la incautación de las sustancias.



"Estamos en un país donde ha hecho carrera que la lucha contra el narcotráfico es poner presos campesinos cultivadores de hoja de coca y jóvenes consumidores pobres, mientras el poder se abraza con los grandes capos del narcotráfico y recibe sus donaciones", escribió en otro trino.

La distinción entre consumidor y jíbaro es un asunto de inteligencia policial simple.



Las críticas de los expresidentes



El primero en referirse a la derogación del decreto fue el exmandatario Álvaro Uribe, quien lanzó una dura crítica al Gobierno.



"Legalizar la droga, y entonces la juventud y la familia y el futuro de la Nación? Colombia no lleva personas a la cárcel por consumir o portar dosis personal de drogas, por eso no están penalizadas. El uso médico, científico, medicinal, está legalizado desde los años 1960", escribió en X el líder natural del Centro Democrático.



Asimismo, señaló que "la norma constitucional de 2009 prioriza la prevención y la rehabilitación" y que, por tanto, ir más allá "contribuye a destruir la Nación".



Más tarde, el presidente Iván Duque, autor del decreto 1844, defendió el documento que firmó en 2018. "El decreto derogado buscaba decomisar drogas en las calles, no criminalizar consumidores", señaló el exmandatario en su cuenta de X.



"Era una medida contra los jíbaros para garantizar entornos seguros. Con las nuevas deposiciones, les llegó su diciembre a los delincuentes. Otra medida en favor del crimen y el detrimento de los niños, niñas, la juventud y las familias colombianas", agregó Duque.

