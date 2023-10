El presidente Gustavo Petro reaccionó en la mañana de este viernes a los resultados de una encuesta del Centro Nacional de Consultoría contratada por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).



(Puede leer: Desaprobación del presidente Gustavo Petro subió al 63 %; aprobación sigue en 30 %)

"Seguimos siendo mayoría. El pueblo colombiano sabe en su propia historia que se elige entre barbarie y esperanza. El gobierno del cambio es esperanza", manifestó el jefe de Gobierno en su cuenta de X (antes Twitter).

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro en la primera jornada de 'Gobierno con el Pueblo' en Bogotá. Foto: Presidencia

¿Qué dice la encuesta del Dapre sobre la gestión del presidente Petro?

La encuesta, que se realizó del 16 al 18 de septiembre de 2023, muestra que 47% de los 710 encuestados tiene una imagen positiva del presidente Petro, mientras que un 46% tiene una negativa. 7% no sabe, no responde.



A la pregunta: ¿Por cuáles razones usted tiene una imagen positiva del presidente Gustavo Petro? 38% dijo que porque ha hecho buena gestión; 13% señaló que por las reformas; 11% manifestó que tiene buenas ideas; tanto programas sociales / subsidios / renta básica, cumplimiento de promesas y lucha contra la corrupción obtuvieron un 9% respectivamente; 7% dijo que por el apoyo al campo; 6% por el manejo de la economía y el mismo porcentaje por mejoras a la educación y finalmente un 5% manifestó que por el proceso de paz.



Y por el contrario, a la pregunta ¿Por cuáles razones usted tiene una imagen negativa del presidente Gustavo Petro? 36% aseguró que por las malas decisiones; 23% dijo que porque prometió cosas que no puede cumplir; 16% la inseguridad; 9% escándalos de corrupción; reformas, alto costo de vida y mal manejo de la economía 8% respectivamente; 7% dijo que no es una persona preparada; 6% respondió que no le gusta su ideología y 4% manifestó que es autoritario y no escucha.



Por otro lado, la encuesta indagó por los principales problemas que la ciudadanía espera que resuelva y el principal es la inseguridad, con un 46%. Ahora bien, respecto a su propuesta del acuerdo nacional 40% dijo que ha escuchado o visto noticias sobre este mientras que un 58% manifestó que no.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:

Centro Nacional de Consultoría S.A.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:

DAPRE

FUENTE DE FINANCIACIÓN:

DAPRE

UNIVERSO EN ESTUDIO:

Mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en las ciudades capitales Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

DISEÑO DE MUESTREO:

Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda y se encuestó a una persona adulta dentro del hogar.

MARCO DE MUESTREO:

El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.

TAMAÑO DE MUESTRA:

710 casos

MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA:

Margen de error de muestreo de 3.9% y 95% de confianza

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:

Favorabilidad, percepciones sobre Acuerdo Nacional

PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:

5 preguntas

PERIODO TRABAJO DE CAMPO:

16 al 18 de septiembre de 2023