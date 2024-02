'Si no se desmantelan, serán destruidos por el Estado': Petro al 'Clan del Golfo'

El presidente Gustavo Petro, desde la ciudad de Múnich, en Alemania, habló sobre los ataques del 'Clan del Golfo' a miembros de las Fuerzas Militares. El más reciente ocurrió este 16 de febrero en el nordeste antioqueño.



Los miembros de dicha banda criminal asesinaron a cuatro soldados, en hechos que han sido ampliamente rechazados en el país. El 17 de febrero, por otro lado, un uniformado murió tras caer en un campo minado instalado por el 'Clan del Golfo' en Segovia, Antioquia, en donde se ha desarrollado en los últimos días ofensivas militares.



(Puede leer: Celular que tenía en el chaleco le salvó la vida a oficial atacado por 'clan del Golfo')

En una declaración a medios de comunicación, el jefe de Estado se refirió a esta situación y reconoció que en ese departamento hay un crecimiento de la presencia de dicha banda.



También aseguró que actualmente el Gobierno no está en ninguna negociación con estos criminales.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro en Alemania. Foto: Presidencia

Si no son capaces desmantelarse, como lo hemos solicitado, serán destruidos por el Estado FACEBOOK

TWITTER

"Su actividad se ha centrado en las economías ilícitas que nosotros estamos golpeando", aseguró el primer mandatario, quien agregó que las actuaciones del 'Clan del Golfo' son una respuesta a esta ofensiva del Gobierno.



"Es el efecto de la eficacia de la lucha contra la economía ilícita. Vamos a responder", aseguró Petro, quien finalmente les hizo un advertencia: "Si no son capaces desmantelarse, como lo hemos solicitado, serán destruidos por el Estado".

'Se burlaron de nosotros'

El primer mandatario también habló desde Alemania sobre la pérdida de los Juegos Panamericanos. Dijo que hubo una burla hacia Colombia por parte de Panam Sports, los organizadores de este evento deportivo.

"Ellos se burlaron de nosotros", aseguró el primer mandatario. "Hasta el 30 de enero había plazo para hacer ese pago y 15 días antes de esa fecha se suspendió a Barranquilla", dijo el Presidente.



(En otras noticias: ¿Quién se quedará con la dirección del DNP? Fuerte disputa en el petrismo / En secreto)

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro, en declaraciones desde Múnich. Foto: Presidencia

En sus declaraciones, Petro manifestó que hay una burocracia en la organización de este tipo de eventos deportivos. "Había que trasladar cerca de 50 millones de dólares e invertir 8 para que una burocracia del deporte se pueda localizar en nuestras ciudades costeras", aseguró.

Luego agregó: "La burocracia que dirige eso en América Latina espera dinero y es una competencia por dinero, no es el mundo deportivo lo que se construye allí, habría que trasladar 50 millones de dólares y había que invertir cerca de 800 millones de dólares para que una burocracia del deporte se pueda localizar en nuestras ciudades costeras.".Posteriormente, insistió en que los organizadores "se burlaron de Colombia" y enfatizó en que levanta su voz de protesta por la situación que se registró y que dejó al país sin la oportunidad de ser la sede de los Panamericanos.

Es importante recordar que el Gobierno no giró a tiempo los recursos y por ende, Barranquilla se quedó sin la sede, "es una burla por dinero", puntualizó el Presidente Gustavo Petro.



El mandatario admitió que hubo errores al no transferir el dinero. "El funcionario cometió un error, que fue no hacer el traslado del dinero que estaba listo. (Esto) originó que no haya Juegos Panamericanos en Colombia".

Por otro lado, aseguró que desde un inicio supo que esta situación llevaría a la salida de la ministra Astrid Rodríguez, quien finalmente renunció esta semana. Al ser preguntado por el reemplazado de la funcionaria, dijo que este domingo hará el decreto.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA